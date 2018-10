Na Praze 8 se rýsuje nová koalice. Vítězná ODS a Osmička žije spolu s Piráty. ANO ze hry

Volby skončily a nyní nastává povolební vyjednávání. O tom, jak by to mohlo být na Praze 8, informovala na svém facebooku Vladimíra Ludková z vítězné ODS, která nabídla spolupráci druhému a třetímu nejúspěšnějšímu ve volbách. Pirátům a sdružení Osmička žije.

Vladimíra Ludková, která ve volbách na Praze 8 získala vůbec největší počet preferenčních hlasů ze všech kandidátů, přesně 6439, přišla s konkrétní nabídkou. „ODS Praha 8 podpoří vznik Rady MČ Praha 8 složené ze zástupců shora uvedených uskupení - tedy Osmička žije a Pirátů. Toto spojení považuji za naději opravdové změny v Praze 8 po minulém volebním období.

ODS Praha 8 se tak vzdá výkonných pozic ve vedení radnice, přičemž by si ponechala jen kontrolní funkce a předsedu komise pro věci sociální. Tato spolupráce je z hlediska potřeb Prahy 8 logická, jedná se zároveň o tři nejúspěšnější strany v nedávných volbách. Dvoubarevná rada těchto uskupení, které k sobě mají blízko a vystupují během vyjednávání v jednom bloku, by mohla být dostatečně akceschopná, aby učinila kroky tak potřebné k návratu Prahy 8 do normálního stavu,“ popisuje Ludková, jaká je její ideální představa.

Ludkovou k tomuto veřejnému prohlášení podle jejích slov vede snaha o zamezení spekulací ohledně budoucnosti Prahy 8. „Našimi jedinými programovými požadavky je konec projídání peněz na nepotřebné projekty a snížení počtu obecních akciových a příspěvkových organizací. Tím i ke snížení počtu placených funkcí z rozpočtu Prahy 8. Dále nápravu stavu, kdy se zanedbávala péče o zeleň, pořádek a podobně. Odmítám a lidsky mi vadí kupčení s prebendami, kdy program ustupuje do pozadí. Naše nabídka není časově omezená. Platí, dokud Osmička žije a Piráti postupují ve společné alianci. Do té doby zároveň nebudeme vyjednávat o jiných variantách koalice. Naší prioritou tedy je „Koalice změny“, uzavírá Ludková.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Barbora Richterová