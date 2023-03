Na Ukrajině se zase bude svítit. Ale ekologicky

Anketa Je dobře, že ANO chce ve Sněmovně obstruovat kvůli snížení valorizace důchodů? Ano 96% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 23560 lidí



„Před měsícem jsem oznámila iniciativu na dodávku solárních panelů na Ukrajinu a nyní mohu oznámit, že bude brzy na Ukrajinu dodána jejich první várka. Společnost ENEL věnuje Ukrajině 5700 solárních panelů,“ oznámila Ursula von der Leyenová dodávku solárních panelů, které se mají vyrábět v sicilské Katánii s podporou evropského Inovačního fondu.



Dle předsedkyně Evropské komise by díky těmto solárním panelům mohly mít nepřerušené dodávky elektřiny například ukrajinské školy, nemocnice či hasičské sbory. „Tyto panely mohou pokrýt více než 11.000 metrů čtverečních střech veřejných budov,“ informovala také ve svém projevu k zahájení projektu „Paprsek naděje“.



„Jsem přesvědčena, že se tímto prvním krokem nechají inspirovat i další evropské společnosti a členské státy. Aby se Ukrajina mohla spolehnout na čistou elektřinu vyrobenou doma,“ dodala Ursula von der Leyenová.

I promised to work with Ukraine on renewable energy sources, important for its energy security.



Now we deliver: a first batch of 5 700 solar panels will be sent to Ukraine soon.



Thank you @KadriSimson for working with industry on this - I am confident more donations will come. pic.twitter.com/Q1GBkOiDxo