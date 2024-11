Na Zemana fronta až před sněmovnu. Smích, když došlo na Fialu

Někdejší Zemanův mluvčí a dlouholetý exprezidentův přítel Jiří Ovčáček po odchodu z Pražského hradu usedl ke stolu a pustil se do psaní. Nikoli však pamětí nebo vzpomínek na léta strávená po boku hlavy státu, nýbrž poezie. Výsledkem je knížka s libě znějícím názvem Čechoráj a podtitulem Tajemství rodné země. Ovčáčkovy verše svými kresbami doprovodila ilustrátorka Věrka Vybíralová.

Kmotrem básnické sbírky nebyl nikdo jiný než prezident Miloš Zeman, jehož knižní dílo Prezidentský úděl bylo na místě veřejně představeno. Pro podpis si přišlo na dvě stovky zájemců a jen samotná autogramiáda trvala přes hodinu, což si pochvaloval ředitel Olympie Luboš Procházka. „Opět se potvrzuje, jaký je o pana prezidenta zájem. My to dlouhodobě vidíme na rekordním prodeji jeho knih, což nás těší,“ sdělil k tomu Procházka redakci PL.

Zapadá to do slov vlastníka nakladatelství Lukáše Hinterbuchnera. „Jsem strašně rád, že jsou knihy pana prezidenta komerčně úspěšné. Jak jsem už v minulosti říkal, jsme otevřeni všem autorům, ale měřítkem vždy je jejich potenciál na trhu. Knihy některých politických, ani nevím jestli říkat protivníků, jsou velmi neúspěšné. Uvedu konkrétní příklad. Letos na jaře vyšla kniha pana premiéra Fialy v nákladu 900 kusů a ještě není prodaná,“ uvedl a v sále propukl smích.

„Nakladatelství Olympia v těchto dnech posílá na trh už druhý dotisk knihy Prezidentský úděl, takže jde skutečně o velmi úspěšnou knihu. Paralelně s tím zamíří v závěru listopadu na trh druhé a rozšířené vydání knihy Spiknutí – pravda o pokusu odstranit prezidenta ČR, což je jeden z nejprodávanějších titulů letošního roku. V této chvíli jsme prodali kolem 30 tisíc knih a připravujeme audioknihu. Titulů je spousta a jsme rádi, že se letos Olympia blýská špičkovými autory,“ prozradil na slavnostním večeru Luboš Procházka.

Jiří Ovčáček následně detailněji představil svou literární prvotinu. „Moje básnická sbírka Čechoráj má jeden cíl, zahřát u srdce. Žijeme ve strašlivě složité době, sledujeme velké politické děje a dočkali jsme se toho, že v celém světě vidíme mohutné pohyby. Velmoci se hroutí, vzrůstají, bojují spolu, probíhají války, máme otřesy ekonomické a společenské a lidé jsou rozjitřeni. Tato kniha má čtenáře potěšit. V knize nenajdete aktuální politiku, nejde o žádnou veršovánku tepající vládu nebo opozici. Nejdůležitější pro mě bylo, když jsem jedné dámě dal knihu k přečtení a ona mi napsala, že právě v této těžké době ji povzbudila. Ještě víc mě potěšila moje babička slovy, že když je jí smutno, začte se do Čechoráje. To je ambice, kterou mám,“ uvedl Jiří Ovčáček.

Kmotr knihy prezident Miloš Zeman se rozmluvil právě o Ovčáčkovi. „I když my, politici, jsme schopni se rozhovořit na téma, které vůbec neovládáme, tak v tomto případě udělám výjimku a dnes budu mluvit o Jiřím Ovčáčkovi. Byl to nejcitovanější tiskový mluvčí prezidenta republiky a co lepšího, je to člověk, který je schopen číst mé myšlenky, což se nepovedlo nikomu včetně mých nejbližších přátel. Je to člověk, který byl kritizován českými médii, což už samo o sobě svědčí o jeho kvalitách, ale je to také člověk, který v době, kdy víře není příliš přáno, konvertoval a byla to konverze naprosto upřímná a nepokrytecká. Je to člověk, který v době, kdy ukrajinští uprchlíci vstoupili na území naší země, přijal jednu z ukrajinských rodin a toto přijetí vedlo tak daleko, že z dlouhodobého starého mládence se najednou stal ženatý muž,“ prozradil Zeman.

„Jirka Ovčáček patří mezi lidi, které mám rád. A chtěl bych mu popřát, aby podle kritérií prodejnosti, které pan majitel Olympie před chvílí popisoval, se jeho knížka prodávala. I když jsem teď dostal tuto knížku od Jirky darem, slibuji, že si navíc ještě jednu koupím,“ dodal prezident Miloš Zeman.

Básnické sbírce Čechoráj se dostalo i požehnání z rukou katolického kněze Jiřího Veitha, který nejprve podtrhl prezidentova slova o svém bývalém mluvčím. „Vidíme, že je mezi nimi nádherný vztah jako v případě otce a syna. Je opravdu něco nádherného, když se prezident republiky veřejně vyzná, jaký vztah má ke svému bývalému tiskovému mluvčímu,“ uvedl Veith.

„Světlo tohoto těžce nemocného světa spatřuje básnická sbírka od našeho bratra Jiřího Čechoráj. Naše společnost má v sobě nedostatek pravé víry, která dokáže pozitivně ovlivnit svět,“podotkl kněz a vyzdvihl význam Panny Marie, která dle jeho slov svět pozitivně proměnit dokázala a konec konců, právě Marii je Ovčáčkova básnická sbírka věnována.

Mezi hosty vedle zhruba dvou stovek občanů, kteří si přišli pro podpis knih Miloše Zemana a Jiřího Ovčáčka, dorazila i řada známých osobností. Přímo z letiště po návratu ze Spojených států amerických dorazila Eliška Hašková Coolidge, lektorka etikety a někdejší zvláštní asistentka pěti amerických prezidentů. Dorazili také herci Jaroslava Obermaierová nebo Pavel Trávníček, jehož knihu Tři oříšky pro prince nyní nakladatelství Olympia distribuuje.

