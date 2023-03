Na co budou vlastně auta jezdit? Kupka neví

Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) uvítala dohodu mezi Evropskou komisí a Německem, podle níž bude možné i po roce 2035 registrovat vozidla se spalovacími motory využívajícími uhlíkově neutrální syntetická paliva. Ministr dopravy Martin Kupka dnes v pořadu Interview 24 uvedl, že ačkoliv je výroba těchto syntetických paliv zatím velmi nákladná, vkládá naději do rozvoje technologií v příštích letech. Podle jeho slov vláda plánuje také investovat do elektromobility a vodíkových vlaků. Zároveň zdůraznil, že klimatické cíle musejí odpovídat realitě. Některé podmínky návrhu emisní normy Euro 7 považuje za nesplnitelné.

reklama

Koncem minulého týdne Německo uzavřelo kompromis s Evropskou komisí ohledně konce vozů se spalovacími motory. Podle této dohody bude po roce 2035 dál možné registrovat vozy se spalovacími motory, jestliže budou tankovat uhlíkově neutrální syntetická paliva. Dohodu uvítal i premiér Petra Fiala (ODS), který prostřednictvím vládního mluvčí sdělil: „Vítám, že se v EU podařilo dosáhnout dohody ohledně závazných podmínek pro syntetická paliva do motorů osobních aut. Znamená to, že se nové spalovací motory budou moci prodávat i po roce 2035.“ Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) dnes v pořadu Interview ČT24 zhodnotil situaci tak, že se „otevírá vějíř možností pro automobilový průmysl i pro občany“, přičemž prozradil, že naději vkládá zejména do rozvoje nových technologií v následujících dvanácti letech, který prý nyní nikdo nedokáže odhadnout.

Anketa Má Marian Jurečka vaši důvěru? Má 1% Nemá 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 24327 lidí

Na otázku moderátorky, jaká auta se spalovacími motory tu budou v roce 2035 jezdit, ministr Kupka odpověděl slovy: „Ledaže by jeden z nás byl tak trochu pánbůh, aby věděl, kudy se bude ten vývoj ubírat.“ Některé věci už prý ale víme; například o efektivitě elektrického pohonu. Ministr zmínil, že vláda má připravených pět miliard Kč pro dobíjecí infrastrukturu a miliardu pro plnicí infrastrukturu na podporu elektromobility. Chce prý také budovat nové plnicí stanice u železnic v rámci projektu zavádění vodíkových vlaků. Ty už podle ministra Kupky jezdí v mnoha evropských zemích.

Jak se Česko bude připravovat na přechod z klasických na syntetická paliva? „Abych to přesně vysvětlil, ono to dost dobře nebude znamenat, že by všechna spalovací auta, všechny spalovací motory, mohly spotřebovávat syntetický benzín nebo syntetickou naftu, protože v tuto chvíli víme, že její výroba je poměrně nákladná, je závislá na velkém množství elektrické energie,“ vysvětluje šéf resortu dopravy za ODS. Má však prý radost z toho, „že si nehrajeme na pány bohy a že v tomto ohledu dáváme větší prostor tomu, co přinese technologický vývoj.“ Ministr se také pochlubil tím, že to prý bylo české předsednictví, které v Unii přišlo s výjimkou pro registraci nových vozidel se syntetickými spalovacími motory po roce 2035. Europoslanec Marcel Kolaja (Piráti), který označil odklad konce spalovacích motorů za „velkou prohru pro Česko a české předsednictví“, je podle ministra Kupky „trochu mimo realitu“.

Navrhovaná emisní norma Euro 7, která má začít platit pro osobní auta od roku 2025 a pro nákladní vozidla od roku 2027, reguluje limity oxidů dusíku a dalších plynů. Mimo jiné zavádí přísnější měření emisí z obrysů pneumatik a brzd a také stanovuje nové limity životnosti baterií u elektromobilů. Současná vláda se staví proti nynější formě návrhu. Podle ministra Kupky by norma ve finále životní prostředí spíše poškodila, jelikož má nerealistické cíle, které jsou nesplnitelné. Z normy Euro 7 chce Kupka vypustit např. některé podmínky na parametry vozů, které jsou podle něj fyzikálně nemožné. Za nerealistickou považuje i lhůtu, do kdy má být norma implementována.

„Nám záleží na tom, abychom byli schopni zajistit to, co je nezbytné pro mnoho lidí. Pro řadu obcí a osad prostě není možné zavést veřejnou dopravu. Vždycky tam bude nějaký díl individuální dopravy,“ míní Kupka. „Nejde vymýtit automobily, protože by se lidstvo vracelo opravdu výrazně zpět,“ dodává ministr dopravy.

Ministr se také vyjádřil k probíhající ekonomické krizi a hospodaření se státním rozpočtem. „Nebyla to tato vláda, která způsobila ten dramatický schodek,“ obhajuje Kupka postup Fialova kabinetu.

Psali jsme: Spalovací motory: Fiala se radoval, jenže pak… Německá rozvědka o klima mládežnících: Zákony porušují, ale teroristé to nejsou To jsou věci! Greta protestovala. Ale proti „větrníkům“ Dlouho jsem neviděl Gretu! Nová zjištění o „boji za klima“. Novinář Souček nastoluje

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama