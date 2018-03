Na inzerátech proti Drahošovi nebylo nic špatného, trvá na svém Mynář

Moderátorka Marie Bastlová v úterních Dvaceti minutách Radiožurnálu Českého rozhlasu přivítala důležitého muže Hradu. Hovořila s kancléřem prezidenta Zemana Vratislavem Mynářem. Nechala si popsat, jak se pravděpodobně bude chovat prezident ve svém druhém volebním období. Zbaví se např. samotného Mynáře, jak to prezidentovi radil premiér v demisi Andrej Babiš před druhým kolem prezidentských voleb?

„Já si jsem téměř jist, že pan prezident je konzistentní... Takže nepředpokládám, že by občané České republiky, ale i podnikatelé a kdokoliv jiný mohli předpokládat, že bude nějak horší. Já věřím, že to bude pořád stejně dobrý prezident Zeman,“ pravil hned na úvod Mynář.

Hradní kancléř počítá s tím, že si brzy s prezidentem sedne a naplánují spolu další cesty po krajích České republiky. Tyto cesty doznají drobných změn, ale český prezident bude dál jezdit za občany.

Posléze prozradil, že pozvání do Bílého domu, do sídla amerických prezidentů, v tuto chvíli není na stole, zatímco pozvání 45. prezidenta USA Donalda Trumpa do Prahy stále platí.

Poté změnil téma a posteskl si, že za pět let v úřadu kancléře slyšel Mynář mnoho útoků na svou osobu, ale on si na to zvykl. Mnohem důležitější pro něj je, jak jeho práci hodnotí Miloš Zeman. A od pana prezidenta ví, že se svým kancléřem počítá dál. Totéž prý platí také o důležitém poradci Martinu Nejedlém. Mynář prozradil, že i s Nejedlým Zeman počítá dál.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poradcem prezidenta zůstává také šéf čínské CEFC Jie Ťien-ming, protože čínská velvyslankyně nepotvrdila Hradu informaci, že je Jie Ťien-ming vyšetřován. Mynář se ho prý rád zeptá, zda je prošetřován policií, bude-li k tomu mít příležitost. Jie Ťien-ming byl pozván na čtvrteční inauguraci Miloše Zemana, jen zatím není jisté, zda dorazí.

Pár slov přidal také k předvolební kampani Miloše Zemana, kterou do značné míry organizoval Spolek přátel Miloše Zemana. Mynář zdůraznil, že spolek přísně dodržuje české zákony. A ačkoli to dělat nemusel, den před volbami zveřejnil seznam lidí, kteří spolku poslali peníze. „Nebudu mluvit o tom, jakou štvavou kampaní si museli projít všichni ti, kteří do spolku přispívali,“ konstatoval Mynář. Na vlnách Českého rozhlasu přislíbil, že předá veřejnoprávnímu médiu seznam sponzorů, kteří spolek podpořili. Pokud s tím tedy tito dárci budou souhlasit.

Na rozhlasových vlnách však odmítl, že by jako předseda Spolku přátel Miloše Zemana udržoval trvalejší kontakty s lobbistou Tomášem Hrdličkou.

Nakonec se vyjádřil k inzerátu „Stop migrantům a Drahošovi“. Na tomto inzerátu nevidí Mynář nic špatného, protože Drahoš veřejně říkal, že přijetí 2 600 mulimských migrantů Českou republiku nepoškodí. „My jsme to akorát dali na papír, co je na tom špatného,“ kroutil hlavou Mynář.

Než se definitivně rozloučil, divákům ještě prozradil, že nikdy neřekl, že snad v úřadu kancléře skončí, až bude definitivně rozhodnuto o tom, zda získá bezpečnostní prověrku, protože tuto prověrku k výkonu své práce nepotřebuje.

Psali jsme: Pomůžu, oznámil Tomáš Hrdlička Hradu Zakázky za několik stovek milionů získaly v Lánech firmy spjaté s kancléřem Mynářem, píší noviny Co to dělá manželka kancléře Mynáře, hvězda TV Barrandov? Bulvár ji vyfotil v zajímavé společnosti VIDEO Tato země je naše? Nebo jejich? Komentátor, který nemá rád Zemana, se do něho znovu pustil

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp