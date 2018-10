Na jednání komunistického ÚV to prý bude drsné. Straníci se chtějí pustit do Filipova vedení

Skála, který není členem výboru, nevylučuje možnost svolání mimořádného sjezdu strany. Podle něj ale pokud by se tomu tak stalo, jednání by muselo proběhnout do Vánoc. „Podle stanov se musí sejít do dvou měsíců,“ uvedl.

Dříve byl Skála spíše skeptický k hlasování výboru, podle něj totiž značná část členů je spjatá s centrálou finančně. Volební prohra ovšem tento přístup může změnit. Ke tlaku na vedení totiž přispívá fakt, že část zastupitelů přišla o mandáty, tedy i o finanční příspěvky.

Filip, i přestože volební výsledky označil za zklamání, Skálovu výzvu k rezignaci nepovažoval za relevantní. Podle jeho slov Skála měl sám také kandidovat, aby mohl demonstrovat výši jeho podpory. Skála získal jako druhý na kandidátce druhého pražského obvodu nejvíce preferenčních hlasů. Komunisté v obvodě neuspěli.

Celá zpráva zde.

Filip den po volbách avizoval, že v kontrastu s ostatními stranami má KSČM i přes ztrátu 1 200 mandátů stále relevantní počet křesel. Zmínil, že například STAN má 2 000 mandátů, ODS 1 900, ČSSD zhruba 1 700, komunisté 1 300, Piráti 167, TOP 138, SPD 128. „Takže na počet mandátů to vnímám tak, že KSČM má pořád víc mandátů než nové strany a hnutí nebo ty strany, které odcházejí, jako je TOP 09,“ uvedl podle serveru Denik.cz a dodal, že těmito slovy neříká, že volby pro KSČM dopadly dobře.

Důvod vidí Filip především v tom, že strana postavila málo kandidátek, což vedlo k tomu, že ne v každém městě se podařilo obhájit nebo zvýšit počet křesel. „Musíme se vrátit kromě těch elektronických médií a moderních způsobů komunikace i k těm standardním a já to vidím na osobní agitaci,“ řekl k tomu, jak se zkušenost s uplynulými volbami odrazí na přípravě jarních evropských. Podle slov bývalého místopředsedy Jiřího Dolejše by se komunisté měli soustředit především na získávání nových lidí.

Ústřední výbor je nejvyšším orgánem KSČM mezi sjezdy, schází se obvykle jednou za čtvrt roku. Před samotným jednáním se příští týden uskuteční schůzka užšího vedení výkonného výboru. Podle Skály bude zasedání „testem kolektivního pudu sebezáchovy“.

autor: sla