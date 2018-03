Na ministerstvu zemědělství zřejmě dojde v dubnu ke změnám

Ministerstvo zemědělství chystá systemizaci služebních míst. Pokud ji vláda schválí, měla by začít platit od dubna, sdělilo ČTK tiskové oddělení úřadu. Na postu náměstka by mohl skončit Jiří Šír, chystají se změny agend jednotlivých sekcí. Zda bude ministerstvo vybírat po změně agend jednotlivých sekcí náměstky ve výběrových řízeních, není zatím jasné. Stále není vybraný náměstek pro správní sekci a informační technologie.

„Systemizace je navržena k 1. dubnu, do té doby je působení pana náměstka Šíra beze změn. O jeho dalším zařazení v rámci úřadu s ním jedná pan ministr (Jiří Milek, za ANO) spolu se státním tajemníkem,“ uvedl úřad. Šír nyní vede sekci zemědělských komodit, zahraničních vztahů a ekologického zemědělství.

Z hlediska efektivity je podle tiskového oddělení účelné spojit agendy Evropské unie s tématy společné zemědělské politiky pod náměstkem Pavlem Sekáčem, který v současnosti řídí sekci pro evropské fondy, výzkum a vzdělávání. „Obdobné agendy zahraničněobchodní spolupráce je účelné spojit s podobně zaměřenými agendami pod gescí náměstkyně Viery Šedivé v Sekci potravinářských výrob – Úřadu pro potraviny,“ dodal úřad.

V polovině února ministerstvo uvedlo, že do výběrového řízení na post odborného náměstka pro správní sekci a informační technologie na ministerstvu zemědělství se přihlásili tři lidé. Jedním z nich je bývalý náměstek Jiří Jirsa. Jeho funkce zanikla od začátku letošního roku po rozhodnutí menšinové vlády premiéra Andreje Babiše (ANO) sloučením dvou sekcí. Nový náměstek podle tehdejšího vyjádření ministerstva by měl nastoupit do funkce v březnu až v dubnu.

Ministerstvo od ledna opustili dva náměstci – Jiří Jirsa a Zdeněk Adamec. Oba se do těchto služebních míst dostali za bývalého ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL). Vláda k začátku letošního roku na návrh ministerstva snížila počet sekcí z osmi na sedm, zrušila také dlouhodobě neobsazený post jednoho ze dvou politických náměstků. V úřadu tak zůstává jako politický náměstek Pavel Veselý (ČSSD). Babišova vláda v demisi schvaluje změny v systemizaci služebních míst na jednotlivých resortech prakticky každý měsíc.

Rozhodnutí vlády v demisi znamenalo, že na ministerstvech a Úřadu vlády ubylo 14 sekcí, zrušeno bylo celkem 23 služebních a 50 pracovních míst. Babiš tehdy avizoval, že další změny očekává v březnu. Podle médií se žalobami proti odvolání brání například bývalý náměstek na ministerstvu financí Ondřej Závodský či náměstci ministerstev zemědělství a práce Jiří Jirsa a Petr Hejduk.

Jiří Šír nastoupil do funkce náměstka v únoru předloňského roku. Jako nestraník chtěl uspět na šestém místě kandidátky ANO do europarlamentu v roce 2014. Po sloučení dvou sekcí na ministerstvu se přihlásil do výběrového řízení loni v lednu sám a uspěl.

autor: mp