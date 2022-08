Na podzim až 20 procent inflace. Bude to strop? Exguvernér ČNB poslal z ČT vzkaz Čechům

reklama

„Myslím, že pro trhy to bylo očekávané rozhodnutí, že banka ponechala základní úrokovou sazbu. Trhy byly trošku spíše neklidné z toho, jestli budou prodlouženy intervence, tedy ochota dát koruně podporu,“ uvedl, že k uklidnění trhů došlo už v červenci na základě mediálních vyjádření nových i staronových členů bankovní rady ČNB.

Odpovídá rozhodnutí ČNB aktuální situaci? „Myslím, že zvýšení úrokové sazby by bylo rozhodování více nakloněno, kdyby trhy už na ta prohlášení nereagovaly poměrně v klidu. Je vidět, že v takové situaci si bankovní rada mohla říct, že si skutečně může počkat, že ta situace není až tak dramatická, aby bylo třeba něco činit, aby se něco stalo.

Záznam celého rozhovoru najdete ZDE

Léto je přeci jen nejasné. Je to mimořádně těžké rozhodování v těžké době. Až z dalších čísel uvidíme, jestli ten svět začne zchlazovat, včetně inflace, nějaká recese, zda přijde, nebo nezačne,“ uvedl Singer. Sám očekává, že už během pár týdnů se začne ochlazování více projevovat: „Věřím, že už během srpna budeme vědět víc. Zatím se inflace nezastavuje, ale nějaké známky ochlazování už tam vidět jsou, jak silné budou, se ukáže,“ pokračoval bývalý guvernér centrální banky.

Pokud jde o inflaci, guvernér ČNB Michl řekl, že ještě nejsme na vrcholu a na podzim inflace vystoupá k 20 %.

Podobný pohled sdílí i Singer: „Ty ceny energií tu inflaci ještě táhnou nahoru, sám jsem jimi překvapen. To je to zásadní, co teď banka neví. Ale to velmi významně ovlivní, jestli si lidé řeknou, že je načase přestat šetřit a začít nakupovat, nebo ne. To je nejvýznamnější změna chování, která se může odehrát. Samozřejmě, že ta 20% inflace a vědomí, že ještě poroste, není úplně příznivá k tomu, aby si lidé řekli, že to vydrží a přečkají. Jestli to bude strop, bude záležet na tom, jak se lidé a firmy budou chovat, to není centrální banka schopna ovlivnit,“ poznamenal. A že lidem není možné nyní říkat, aby šetřili, když jim stoupají náklady na energie.

„Spíše je to tom, dokázat je přesvědčit, že ty peníze budou mít stabilní hodnotu, že jde o přečkání nějakého období. A to nebude snadná komunikace,“ řekl Singer s tím, že to je nyní hlavní úkol České národní banky.

