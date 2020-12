Na pokraji sil... Hejtman na ČT ukázal realitu testování na covid. Nejsou lidé a nejen to

reklama

Přes dva měsíce čekal nejmenší kraj České republiky na složení povolební koalice. Až v tomto týdnu zvolili zastupitelé nového hejtmana. Jako k první otázce se Kulhánek vyjádřil k dnešnímu zahájení plošného testování na koronavirus. Jak funguje v Karlovarském kraji? „Registrujeme problémy zejména ve smyslu kapacitním. Funguje call centrum, kam lidé volají. Zájem převyšuje kapacity, které jsou k dispozici. Je to dáno tím, že jednak byl velmi krátký čas na tu přípravu a jednak personální zabezpečení, nebo ti lidé, kteří se v tomto prostředí pohybují už řadu týdnů, jsou na pokraji sil a ta kapacita pro antigenní testování je prostě omezená. To znamená, pokud bude velký zájem ze strany obyvatel Karlovarského kraje, obávám se, že se nemůže dostat na všechny,“ poznamenal Kulhánek. Obyvatelé kraje by podle jeho slov měli k antigennímu testování sáhnout v momentě, kdy vnímají jeho nutnou potřebu. Anketa Bojíte se, že zemřete na covid-19? Ano 23% Ne 77% hlasovalo: 1760 lidí

„Ale není to způsob, jak se otestovat jen tak proto, že chci vědět tu informaci. Koneckonců ta informace také není dlouhodobá, není validní, protože se nechám antigenně otestovat a odpoledne mohu dojít do styku s virovou nákazou a ten stav už samozřejmě neplatí,“ uvedl.

Vyprodaných termínů je podle něj „700“, do konce roku zbývá 3 100 míst. „Na počet Karlovarského kraje, kde je nás necelých 300 tisíc, ta kapacita je opravdu omezená,“ zmínil Kulhánek. Kapacita call centra je také nedostačující, ne každý je podle Kulhánka schopný se dovolat v krátkém čase. „Proto jsme i přistoupili k posílení kapacity call center, aby možnost dovolání byla co největší,“ dodal.

Komunikují s kraji, co se týče antigenního testování, vláda a Ministerstvo zdravotnictví tak, jak si představují? „Ano, v rámci Asociace krajů byly zrovna včera dvě videokonference,“ poznamenal Kulhánek s tím, že se hovořilo i o očkování. Jednalo se o tom s Ústředním krizovým štábem a Ministerstvem zdravotnictví. „Dospěli jsme k řadě otázek, které dosud nejsou vyjasněny. Víme dnes, že počátkem roku bychom měli do Karlovarského kraje obdržet zhruba tisíc dávek očkování, což se ale nerovná tisíci očkovaným osobám. Každý člověk musí být očkován dvakrát zhruba po třech týdnech, to znamená, že se bavíme o pěti stech osobách. Nikdo dosud nestanovil tu prioritu, kdo má být očkován, kdo má toho člověka oslovit, kdo ho má aktivovat. To znamená, je tam řada věcí, které je třeba dořešit. Včetně zabezpečení technického, což jsou kapacitní nároky – například na oddělení testování od očkování,“ uvedl s tím, že podle něj by měli být určitě mezi prvními zástupci kritické infrastruktury.

Poslanecká sněmovna jedná dnes o státním rozpočtu, Karlovarský kraj začne s rozpočtovým provizoriem. Dá se očekávat pokles příjmů v důsledku koronavirové pandemie a také kvůli daňovému balíčku. „Kraj přijde zhruba o 300 milionů korun. Znamená to redukce rozpočtu, a nikoliv ve smyslu ani tak rušení, ale spíše zvažování priorit a odsouvání zejména investičních akcí,“ podotkl k tomu Kulhánek. „Budeme se snažit, aby ten počet zasažených a odsunutých akcí byl co nejnižší, proto také budeme sahat do úspor přebytku hospodaření minulých let a řada akcí, která je připravena i na čerpání z různých zdrojů, budeme čerpat úvěr, který pak bude splácen z obdržených dotací,“ uvedl Kulhánek, jenž rozhodně neuvažuje o omezení výdajů na krajské zdravotnictví a veřejnou dopravu.

