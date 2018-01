Na průmyslu končí většina náměstků. Padáka dostal i bývalý ministr Havlíček

„Nemám potřebu to nijak komentovat,“ napsal dnes ČTK Havlíček.

Ministerstvo sdělilo, že kvůli změně systematizace bylo od ledna na úřadu zrušeno 14 služebních a 11 pracovních míst. „V roce 2017 bylo na ministerstvu průmyslu a obchodu deset náměstků a 41 ředitelů odborů. Po změně systemizace je nově sedm náměstků a 39 ředitelů odborů,“ uvedl úřad. Návrh na úpravu systemizace schválila před Vánocemi vláda. Podle Ministerstva vnitra reorganizace práce ministerstev souvisí s cílem naplnit programové priority vlády.

Na MPO byla mimo jiné zrušena správní sekce, kterou vedl právě Havlíček, a byla vytvořena nová sekce legislativní a provozní. Například sekce energetiky, kterou dosud vedla Lenka Kovačovská, se přeměnila na novou sekci surovin a energetiky. Zanikla sekce majetkových účastí, kterou vedla Pavla Sluková. Její odbory se přesouvají do jiných sekcí.

Ministerstvo dále uvedlo, že během ledna vyhlásí výběrová řízení na nová služební místa náměstků. Připomnělo, že podle služebního zákona by měla výběrová řízení být dokončena do 90 dnů po lhůtě podání žádosti. Někteří odvolaní náměstci by se tak mohli na úřad vrátit. „Výběrových řízení se mohou zúčastnit žadatelé, kteří splňují zákonné podmínky. To znamená, že žádost mohou podat i odvolaní náměstci, pokud splní požadavky na nová služební místa,“ podotklo MPO.

Zájem pokračovat má například Kovačovská. „Do výběrového řízení se hlásit budu,“ sdělila ČTK. Jejím konkurentem by podle informací ČTK mohl být Roman Portužák. V době, kdy byl současný ministr Tomáš Hüner (za ANO) na přelomu desetiletí na ministerstvu náměstkem, vedl na úřadu odbor elektroenergetiky.

Náměstci, jimž bylo služební místo zrušeno, byli zařazeni mimo výkon služby nejdéle na šest měsíců. „V této době bude v rámci služebního úřadu MPO a ostatních správních úřadů hledáno vhodné služební místo pro zařazení státního zaměstnance,“ dodalo ministerstvo.

Doplnilo, že do doby ukončení výběrových řízení jsou pověřeni řízením sekcí odborní státní zaměstnanci. Pro sekci legislativní a provozní to je Filip Terš, pro sekci průmyslu, podnikání a stavebnictví Oldřich Macák, pro sekci surovin a energetiky Vladimír Sochor, pro sekci fondů EU a digitální ekonomiky Marian Piecha a pro sekci technologií 4.0 Martin Hronza.

autor: mp