Na severu je rušno. Kupčení s hlasy, rasismus. Během komunálních voleb prý došlo k závažným pochybením

Krajský soud v Ústí nad Labem zveřejnil od minulého týdne přijetí sedmi podnětů. První stížnost podal již v minulém týdnu Pavel Veselovský z Nové Vsi na Lounsku, kde seznam voličů čítá pouhých 94 jmen. Úspěšné tam bylo sdružení Za obnovu vesnice dosavadního starosty Václava Hockého, když získalo všech pět zastupitelských postů. Stěžovatel také kandidoval, ale mandát nezískal, stejně tak další kandidát Martin Cimrman. Tento návrh ve věcech volebních již soud stihl včera odmítnout.

V Trmicích na Ústecku, kde vyhrálo hnutí STAN současné starostky Jany Oubrechtové, nebyla spokojená KSČM, která se nedostala do zastupitelstva a rovněž se obrací na soud.

Nejaktivnější stěžovatelé

Hned se dvěma návrhy se na soud obrátilo uskupení Občané městu, město občanům (OMMO), které získalo v Mostě něco málo přes jedno procento platných hlasů, což představovalo 3 154 absolutních hlasů, a do zastupitelstva se tak nedostalo.

Ve svém prvním podnětu z pondělí ke krajskému soudu upozornilo zejména na předvolební taktiku konkurenčního Sdružení Mostečané Mostu (SMM), které se do povědomí zapsalo hlavně programovým bodem vystavět „vesnici pro lůzu“. „Napadli jsme opakované nakupování hlasů voličů prostřednictvím volební tomboly,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Balín. Šlo o nabízení tří televizí a 25 tabletů. Dále podle OMMO nelze ignorovat, že jde o občanské sdružení (spolek), které ale mate voliče, když se tváří, že jde o politické hnutí.

„Krajskému soudu v Ústí nad Labem jsme připomněli, že u něj leží dvě podání na zrušení toho občanského sdružení, jedno dokonce od května 2018, a to právě pro obcházení zákonů a neplnění statutu občanského sdružení, a tím znevýhodňování dalších subjektů účastnících se voleb podle zákona,“ doplnil Vlastimil Balín, který nevylučuje, že de facto přímo někdo na soudě mohl v podstatě sám tímto nekonáním mařit volby v Mostě.

Vyjádření za Sdružení Mostečané Mostu:

"Neproběhnou volby, aby Balínovo OMMO nepodalo stížnost. Je to hnutí, které je tak mizerné a nezajímavé, že stěží přelézá jedno procento od voličů. Ovšem, nesmyslně zatěžovat soudy, to umí dobře.

Tvrzení o nakupování hlasů je směšné. Nikde není napsáno a nikdo nikdy neřekl, že vyplatíme výhry, až když vyhrajeme. Naopak, vylosování bylo 1.10., tedy pět dnů před volbami. Smyslem je trošku zpestřit voličům předvolební hnus, který se na ně hrne ze všech stran a také potřebujeme, aby se lidé seznámili s našimi základními cíli. A na to je ústřižek do losování, schovaný v každé domácnosti, nejlepší způsob. Ostatně, výsledky voleb jasně ukazují, že se o žádné nakupování hlasů nejedná, protože to nefunguje.

Já nevím, co kdo chce rušit na spolku (dříve občanském sdružení). Spolek se chová přesně ve znění preambule v jeho stanovách: ´Sdružení Mostečané Mostu je otevřené, dobrovolné a nepolitické společenství lidí, kterým život ve městě Most není lhostejný. Jsou rozhodnuti své další bytí s tímto městem svázat a svou cílevědomou činností přispívat k jeho rozvoji. Jsou si vědomi potřeb města Mostu a jeho občanů a jsou připraveni přijmout svůj díl odpovědnosti za jejich budoucnost, zejména účastí ve veřejném životě. Svým přispěním k řešení komunální problematiky jsou připraveni prosadit a uvést v život poslání a cíle sdružení.´ Co ještě dodávat k Balínovým fantasmagoriím? (František Ryba, sekretář SMM)

Subjekt, založený někdejším senátorem Vlastimilem Balínem, si v mosteckém okrese úterním návrhem stěžuje také na Lužici, kde se mu podařilo získat tři ze sedmi křesel. Tam politickému matadorovi vadí, že na prvním jednání okrskové volební komise nebyla funkce předsedy a místopředsedy losována: „Ale jakýsi pracovník obce, jinak rovněž kandidující za Sdružení Lužice a Svinčice, na její jednání přišel a do obou funkcí přímo určil, kdo to bude dělat.“ Podle něj tak vznikly oprávněné obavy a podezření na možnost manipulace s hlasy voličů.

„Na tuto skutečnost jsem upozornil jak registrační úřad v Mostě, tak zejména starostu obce Lužice, ale žádná náprava zjednána nebyla. Vše zůstalo, jak bylo určeno,“ upozorňuje Balín. Sice prý byla údajně při volbách provedena kontrola pracovníky krajského úřadu, ale vysloveně formální, jak místnost vypadá, zda je vybavena podle zákona. „Žádná kontrola průběhu voleb. Krajský soud jsme požádali o následnou kontrolu a přepočítání hlasů s kontrolou fyzické účasti některých voličů u voleb, zejména osob hlášených k pobytu na radnici,“ dodává šéf OMMO, co požadují.

RSDr. Vlastimil Balín BPP

jednatel politického hnutí OMMO

Sedmašedesátiletý Vlastimil Balín je zakládajícím členem OMMO z roku 2010, prošel funkcemi člena zastupitelstva města a kraje (1994 až 2010), jedno šestileté volební období byl senátorem (2004 až 2010), v letech 1971 až 1989 byl členem KSČ, poté do srpna 2010 členem KSČM. Předsedkyní hnutí je jeho žena Hana Svobodová.

Uskupení, které mimo jiné kandidovalo například i v Třeboni, kde uspělo ve volební koalici se Zelenými, kritizuje také povolební situaci v Lomu u Mostu. Včera v pozdních večerních hodinách vydalo prohlášení: Ve zvolených subjektech do zastupitelstva Lom tam podle předsedkyně OMMO Hany Svobodové existuje reálná možnost vytvoření většiny v radě města případným spojením hlasů Svobodných, Žiju v Lomu, ČSSD a OMMO.

Občané městu, město občanům OMMO

"OMMO.... ejhle, člověk!"

„Dosud probíhající povolební jednání ukazují, že převažují snahy po pokračování toho, co v Lomu několik let beze změny k lepšímu panuje a co je také kritizováno. Již nyní je možné říci a očekávat, že přesto opět převáží předvolební stav a uspořádání na úrovni Severočeši – ČSSD – ODS bude pokračovat. A to i přesto, že to byla právě ČSSD, která se předvolební rétorikou vymezovala proti povolební spolupráci s hnutím Severočeši a stranou ODS. Od ČSSD tedy zřejmě nic nového, protože se ubírá stále stejnou cestou, tedy jde s tím, kdo nabídne především posty pro část jejích zástupců, pokud možno z řad těch už dosud podporujících v Lomu právě hnutí Severočeši na čele s Bronislavem Schwarzem a umožní opakované starostování jeho ženě Kateřině Schwarzové,“ popisuje Svobodová, podle které je postup zástupců ČSSD vygradován jakýmsi „podvodem“ na voličích.

Ing. Bronislav Schwarz S.cz



tvrdí předsedkyně OMMO, které však v Lomu stížnost na volby nepodává.

Na severu je rušno

Rovněž dva podněty podala z Mostu skupina čtyř mužů – Peter Bažo, František Nistor, Radek Šváb a Roman Šváb, kdy jeden je návrhem ve věcech volebních a druhý na vyslovení neplatnosti volby kandidátů.

Zatím nejčerstvější stížnost podal včera Tomáš Kolár – Obec Bitozeves (Žatecko). Lhůta na podávání stížností na komunální volby vyprší tento pátek v 16:00 hodin.

Volbami na severu Čech se nezabývá jen justice, ale také policie, například kvůli podezření na kupčení s hlasy v Bílině a v Ústí nad Labem. V Mostě se pro změnu zabývají muži zákona jedním z předvolebních plakátů, který mohl obsahovat rasistický slogan.

autor: Lucie Bartoš