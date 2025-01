Na tiskovce STAČILO! řekla Konečná, co viděla v supermarketech

„Memorandum dává základ spolupráce, ale takové, aby se z nás nestala koalice SPOLU, slepenec a slátanina bez jakékoliv relevance,“ vysvětlil pro ParlamentníListy.cz předseda STAČILO! Daniel Sterzik, zvaný Vidlák. Součástí je i závazek, že všichni poslanci budou bez ohledu na stranickou příslušnost akceptovat společný poslanecký klub.

Přidat se podle něj může kdokoliv. Memorandum je otevřené i dalším subjektům, které budou schopny akceptovat politickou deklaraci hnutí STAČILO!.

V ní je kladen důraz na tradiční levicovou politiku, národní identitu a hrdost na kulturní dědictví a společnost, kde každý občan bude slyšen a také zastoupen.

Koalice připravuje program, který by měl být společně s lídry kandidátek představen v březnu. Celostátním lídrem bude Kateřina Konečná. „Oznamuji všem konkurentům, že Kateřina Konečná se vrací do české politiky a garantuji vám, že to bude jízda. Nechceme poslouchat nesmysly o dvou svetrech, nechceme už dál nechat dělat z lidí blbce. Vezmeme si naši zemi zpátky,“ oznámila na tiskovce.

„Nechceme být kolonií, kde o nás rozhodují ve Washingtonu nebo Bruselu,“ zdůraznila Kateřina Konečná. Pro ParlamentníListy.cz pak dodala, že v tomto směru chce využít své dlouholeté zkušenosti z Bruselu, což, jak věří, ji uchrání od trapasů, které na mezinárodním fóru dělá Petr Fiala.

Konkrétně chce STAČILO! trvat na změně česko-americké obranné smlouvy, kterou současná koalice protlačila silou. „Před zbraněmi musejí mít přednost lidé,“ dodala Kateřina Konečná.

„Mír na prvním místě. Pak sociální spravedlnost, ta je rovněž nezbytná. Jestliže po někom chceme, aby tuto zemi bránil, tak musí mít také co bránit. Zemi, která je sociálně spravedlivá. A třetím předpokladem je svoboda. Musíme žít ve svobodě,“ dodal k tomu předseda STAČILO! Daniel Sterzik.

Program by se podle něj dal nazvat jako „konzervativní levice“. „My jsme levičáci přes zdravotní a sociální systém, ale nejsme levičáci přes gender a LGBT,“ shrnul pro ParlamentníListy.cz předseda hnutí, které by si chtělo připsat dvojciferný volební výsledek.

Předseda ČSNS Michal Klusáček při shrnutí programu použil staré heslo českých národních socialistů: „Rovnost v národě, rovnost mezi národy“.

Tyto vize mají být promítnuty do šesti závazků, které Kateřina Konečná občanům slíbila již nyní:

Jako první je důsledný audit Fialovy vlády. „Budou to miliardy,“ odhadla před novináři. Také poznamenala, že pokud Petr Fiala neustále hovoří o strachu, tak se patrně skutečně má čeho bát.

Druhým závazkem je daňová reforma. „Bohatí už se nebudou smát chudým do očí,“ slibuje europoslankyně.

Zpřísnění migrační politiky má zajistit nejen kontrolu migračních toků, ale také úspěšnější integraci, vycházející z respektu k našim národním a kulturním hodnotám.

Rovněž slibuje zefektivnění státní správy provedením skutečně funkční digitalizace. Vedle toho ale bude garantováno právo komunikovat s úřadem osobně a rovněž platit hotovostí.

Dále má být občanům umožněno rozhodnout referendem o našem členství v NATO a EU. Referendum by rovněž mělo být podmínkou pro případné přijetí eura, kterému ale chce koalice STAČILO! bránit.

Posledním slibem byla „informační bezpečnost“. Ta má mít formu zestátnění veřejnoprávních médií a rovněž přijetí zákona o registraci zahraničních agentů a neziskových organizací podle vzoru USA.

„Já na rozdíl od této vlády mluvím s lidmi. A oni my vyprávějí své naprosto šílené příběhy,“ dodala Konečná pro ParlamentníListy.cz. Nejde jen o důchodce nebo o matky samoživitelky, ale třeba i o podnikatele, kteří musejí šetřit, kde se dá a vidí své děti třeba jen čtyři dny v měsíci, aby dokázali své podnikání udržet.

„A pokud tu vládní politici argumentují plnými supermarkety, tak mi to přijde vlastně hrozně trapný. Já jsem v těch supermarketech před Vánoci byla taky. Vážně chcete lidem vyčítat, že za poslední naškudlené peníze chtějí udělat svým dětem hezké Vánoce? Když by se podívali, co v těch košících bylo, tak by pochopili, jak to je,“ vzkazuje Kateřina Konečná.