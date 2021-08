Na toto se posaďte. Expert: Je to nevyhnutelné. Válka s muslimy! Začne to v jižní Francii a bude se to šířit...

reklama

Podle Visingra jsou konflikty naprosto nevyhnutelné a jediné, co nám zbývá, je co nejlépe se na ně připravit. „Říká se, že když umírají poslední pamětníci poslední velké války, tak je načase se mít na pozoru. A v této situaci právě teď jsme. Těchto 80 let odpovídá zhruba výměně tří lidských generací, takže jsem si skutečně jistý, že nás teď čeká něco, co nebude vůbec hezké. A asi tomu žádným způsobem nemůžeme zabránit, je to prostě něco, co se opakuje stejně spolehlivě, jako že se střídají roční doby,“ varuje Visingr v rozhovoru na serveru Svobodné universum.

Jakási přípravná fáze podle něj už nastala například ve Francii, kde nastane občanská válka, ale i jinde ve světě. „Dá se očekávat, že leckde tento konflikt dojde až do fáze skutečně plnohodnotné války, ozbrojeného konfliktu, kde se budou střetávat armády států. To neznamená, že to tak bude nezbytně úplně všude, ale jsem si skutečně jist, že nějaká vlna válek, revolucí, konfliktů prostě přijde, protože jsme se nyní dostali do situace, ze které už takříkajíc není systémové východisko,“ říká vojenský analytik a srovnává situaci s dobou před první světovou válkou.

Není podle něj přesně dané, jak budou současné konflikty vypadat, a existuje několik scénářů, které konflikty vyvstanou jako jedny z prvních. „Existují věci, u kterých si troufnu říct, že velmi pravděpodobně nastanou, a to toho typu, že například dojde k rozsáhlému konfliktu v jižní Francii. Tam jsem si celkem jistý, že dojde k velkému masovému povstání, a velká část této země se ocitne mimo kontrolu vlády, a nakonec bude nutné nasadit armádu,“ říká Visingr.

„Stejně tak si třeba myslím, že dojde k nějaké konfrontaci mezi Ruskem a Tureckem, protože v některých oblastech na sebe zájmy těchto dvou zemí stále více narážejí, a k nějakému přímému střetu v oblasti Balkánu nebo Černého moře asi nakonec bude muset dojít. Stejně tak je takřka jisté, že dojde k nějakému válečnému střetnutí USA a Číny někde v oblasti Pacifiku. Dá se mluvit o některých pravděpodobných scénářích, o některých trendech, zájmů a moci, které se dostávají do konfrontace, a nakonec se nějakým způsobem budou muset střetnout, protože v určité chvíli prostě mírové řešení nebude na stole,“ vypočítává nejpravděpodobnější konflikty Visingr.

Problém je podle něj ten, že politici ve vedoucích funkcích o pravděpodobnosti války nechtějí slyšet. „Bohužel. Stejně tak jako před první i druhou světovou válkou zněly varovné hlasy, ale říkali to převážně lidé, kteří neměli faktickou moc na to, aby s tím něco udělali, takže se obávám, že se tomu nevyhneme,“ bojí se Visingr a dodává, že je třeba se na to co nejlépe připravit, což například pro Českou republiku znamená zajistit, aby se nebojovalo na našem území.

Konflikty jsou podle Visingra zcela nevyhnutelné a například migrační vlna konflikt s islámem na evropské půdě urychlila, ale i bez ní by k němu dříve nebo později došlo. „Musíme si uvědomit, že už teď jsou v Evropě desítky milionů muslimů, samozřejmě nějací přišli za poslední roky, ale ve srovnání s počty, které tady už byly, je to marginálie. Demografické statistiky jsou naprosto jednoznačné. Takže zdůrazňuji znova, došlo by k tomu tak jako tak, i kdyby migrační vlna nepřišla, nebo i kdybychom ji nějakým způsobem zastavili, stejně je budoucí střet s islámem v Evropě nevyhnutelný,“ varuje Visingr.

Válka s muslimy ve Francii podle něj nastane tak jako tak, na politicích jen bude záležet, kdy se tak stane. „Pokud tedy nastoupí do Elysejského paláce Marine Le Penová, která se bude snažit zákony vymáhat a poskytne bezpečnostním složkám politickou podporu, tak to vyvine na islamisty tlak, a v určité chvíli ten tlak dostoupí do takové míry, že oni se masově násilně vzepřou, a dojde tam k povstání, o kterém jsem mluvil. Druhá možnost je, že zákony fungovat nebudou, že dál bude vládnout někdo jako Emmanuel Macron nebo někdo podobný. Pak bude islamismus stále sílit, nabírat na síle, a nakonec k povstání dojde tak jako tak. Je to jenom mezi tím, jestli k tomu dojde příští rok, nebo za dva roky, za pět let, ale podle mě je to naprosto nevyhnutelné,“ má jasno Visingr.

Válka s muslimy se pak podle něj přenese i na další západoevropské země, kde je muslimská populace přes deset procent, jako je Německo, Velká Británie nebo Belgie. „Pravděpodobně to začne v jižní Francii, to si troufám odhadnout z toho důvodu, že v jižní Francii už reálně, což tady téměř nikdo moc neví, existuje celá řada obcí a měst, kde mají místní muslimské politické strany reálnou politickou moc, protože tam už zabodovaly ve volbách, a staly se součástí koalic na radnicích, skutečně v jižní Francii existuje celá řada měst, kde už muslimové v podstatě reálně a legálně vládnou,“ dodává Visingr, kde střety začnou a kam se budou šířit.

