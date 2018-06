Na vojenský den Bahna přišlo do Brd 50.000 lidí, odhadla armáda

23.06.2018 21:58

Na 50.000 návštěvníků přišlo dnes do bývalého vojenského újezdu Brdy na tradiční Den pozemního vojska Bahna 2018. ČTK to řekl mluvčí akce Jindřich Plescher. Akce, na které se prezentuje to nejlepší, co zejména pozemní vojsko má a umí, se na bývalém tankodromu konala po devětadvacáté. Pro diváky byl připravený sedmihodinový program s dynamickými i statickými ukázkami moderní armády, historické vojenské techniky či historických bojových akcí z let 1918, 1938 a 1968. Akce se účastnila s ukázkami také například policie či hasiči.