Nachcat na hrob! VIDEO s promluvou Miloše Zemana o Romech a smrtelně vyhrocené ohlasy kavárny

„Chci se vás zeptat, velkým tématem byli i migranti a menšiny a kolikrát jste zmiňoval i Romy jako takové. Romové vám poslali prostřednictvím Facebooku mnoho fotek, vím, že jste na to už dnes reagoval, přesto, mohl bych vás ještě jednou poprosit,“ dotázal se Samko prezidenta republiky.

„Já vám řeknu tutéž odpověď. Já si vážím Romů, kteří pracují. Dokonce si vzpomínám na restauraci v Karviné, která patřila dvěma romským bratrům a tam jsem chodil, bylo tam čisto, byla tam dobrá kuchyně, všechna čest! Problém je v tom, že je to těch deset procent pane kolego, bohužel,“ odpověděl s úsměvem Zeman.

„V České republice je ale oficiálně jedenáct tisíc Romů. Tak to je velký problém,“ kontroval otázkou Samko. „Jedenáct tisíc je těch, kdo při sčítání lidu se přihlásili k romské národnosti. Tak si položte jinou otázku: Co je to za národnost, která se ani nedokáže přihlásit k vlastní národnosti a místo toho hlásí – Slovák, Čech, Maďar, já nevím kdo všechno ještě a jenom patnáct tisíc Romů,“ zareagoval Zeman.

„Obava z minulosti,“ řekl Samko Zemanovi. „Z jaké minulosti,“ zajímalo Zemana. „Z nacistické i komunistické,“ řekl Samko. „Ale to už je strašně dávno a pokud jde o komunistickou, tak na rozdíl od jiných Romové za komunismu zase tak moc netrpěli,“ reagoval na závěr Zeman.

Video s odpovědí prezidenta Zemana vzbudilo bouřlivé reakce. Například stand-up komik Luděk Staněk se rozhodně nedržel při zemi a dekorum také odhodil stranou. „V životě jsem nikomu netoužil nachcat na hrob. Fakt ne. Nikdy jsem nechápal, co na tomhle aktu lidi maj. Ale už tomu začínám pomalu rozumět,“ píše Staněk o poměrně barvité fantazii. Názor Luďka Staňka „lajkem“ podpořil i novinář Petr Honzejk, nebo designér Maxim Velčovský.

Novinář Marek Švehla z týdeníku Respekt také přispěl svou troškou do mlýna. „Muslimové jsou vyřízení, teď bude nenávistný stařec řešit Romy. Zbaběle zpoza krytu v podobě trestní imunity a s přístupem do médií, kdykoliv si zamane. Jenže tady nejde o anonymní nositele cizí kultury odkudsi zdaleka. Tady jde o naše spoluobčany, kolegy z práce, kamarády, na které prezident téhle země útočí kvůli původu. Nechci tady sklouzávat k upjatým apelům, nicméně to fakt nejde nechat bez odezvy (čímž mířím třeba na politiky a další veřejně činné lidi). Prostě není možné zůstat u fotek, na kterých sami Romové dokazují, že nejsou takoví, jak o nich Zeman mluví,“ píše Švehla o Zemanovi jako o nenávistném starci.

Český dramatik a režisér David Drábek o Zemanovi píše jako o agresivním prašivém prezidentovi. Během psaní mu na mysl vytanula eutanazie. „Zeman napadal novináře, Zeman chtěl zadávit Reportéry a roztrhat Zprávičky, Zeman zaútočil na Romy... kdyby byl Miloš Zeman pejsek, tak ho odvedete na injekci, že ano? To bohužel s agresivními prašivými prezidenty nelze.“

„Tohle může říct jenom rasista,“ komentuje Zemanovy výroky na facebooku ČT24 uživatel Miško Novák.

„Má pravdu jako vždy, ale kdo nechce chápat nepochopí a kdo nechce rozumět neporozumí,“ míní naopak Zdenka Knappová.

