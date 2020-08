Nacher k Hřibovi: Tak já vám řeknu, co vím... Na Magistrátu se leccos šušká

Hostem pořadu Horká linka v internetové televizi XTV byl poslanec a pražský zastupitel Patrik Nacher (ANO). V tomto novém formátu host sedí ve studiu a odpovídá přímo na dotazy diváků na chatu. Nacher se vyjádřil k velkému množství témat – co ho trápí na profesi politika, co si myslí o Miroslavu Kalouskovi, o Istanbulské úmluvě a mnoho dalšího. A jaké vztahy, podle něj, panují na pražském magistrátu?

Na otázku, co si myslí o tom, jak pražský magistrát řeší skutečné problémy města, Nacher odpověděl, že ho jako opozičního radního tato koalice zklamala. Jako velký problém vidí to, že se strany koalice hádají mezi sebou. Koalice prý dělá kroky pouze na efekt. Jako příklady uvádí přestavbu Smetanova nábřeží, změnu vizuálu pražské hromadné dopravy nebo vyvěšení duhové vlajky nad budovou magistrátu. O těchto věcech se, podle Nachera, hodně mluví v médiích, ale nemají žádný účel – a zapadají tak témata, která by si prostor zasloužila. Jako třeba bydlení nebo jednotný centrální stavební úřad.

Podle Nachera se tato koalice prezentuje jako zelená a ekologická. Nechápe proto nápady na zdražování MHD, i když uznává, že roční jízdenka je, podle něj, levná. Koaliční partneři na sebe prý dokonce píšou posudky a dělají si různé naschvály.

Na dotaz, co je pravdy na tom že pražský primátor Hřib se nechává vozit na magistrát vozem, ale z auta vystoupí pár ulic před magistrátem, aby zbytek došel pěšky jako správný ekolog, Nacher odpověděl, že o tom neví, ale že leccos se na chodbách magistrátu šušká. Dodal ještě, že se snaží „vystupovat střídmě jako kultivovaná opozice“, a že kdyby to věděl, tak to potvrdí.

V průběhu pořadu si Patrik Nacher také trochu povzdechl nad strastmi politického života. Protože prý není vysokého vzrůstu, často mu nadávají, že je to „ten trpaslík od Babiše“... nebo mu prý kdosi poslal písničku od Hany Zagorové „Proč nejsem větší“.

Jak hodnotí avizovaný odchod Miroslava Kalouska ze sněmovní politiky? „V mnoha věcech s ním nesouhlasím, v poslední době skoro vždy, ale musím říct, že mě to mrzí. On je dobrý rétor, to musím uznat, a reprezentuje určitou část společnosti, která má stejné názory jako on, a ve Sněmovně by měli být zastoupeny všechny pohledy.“ Pak dodal, že Kalouska možná podezřívá z nějakého taktického manévru – vzhledem k volebním preferencím TOP 09.

Jaký má názor na Istanbulskou úmluvu? Co mu na ní vadí? Poslanec Nacher říká, že „jí jednoznačně nepodpoří“. A zároveň mu vadí debata, která se o ní tady v České republice vede. „Kdo nesouhlasí s ratifikací té úmluvy, ten údajně podporuje násilí na ženách. To není žádná pravda,“ upozorňuje Nacher. Úmluva, podle něj, nepřináší vůbec nic nového a originálního, ale skrývá se za ní pouze genderová ideologie a boj proti našim evropským tradicím. Úmluva je podle něj v našem prostředí zcela zbytečná. „Já nevím, že by u nás byla prováděna ženská obřízka,“ naráží Nacher na jeden z problémů mnoha zaostalých zemí.

