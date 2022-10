Nachytala se. Výtlem liberálním médiím při Muskově přebírání Twitteru

V minulém týdnu měl Musk v telefonátech s investory naznačit, že po koupení Twitteru propustí velkou část vedení. Později měl však pracovníky firmy uklidňovat, že se žádné velké propouštění konat nebude. Média byla v očekávání, jaký bude mít celá situace vývoj. Na místo sídla firmy v San Franciscu v USA se hned v pátek ráno vydala i reportérka televize CNBC Deirdre Bosa, aby zmapovala, co se bude dít.

Ale napálila se. Bosa ze CNBC si spletla dva cizince s bývalými zaměstnanci Twitteru poté, co byli spatřeni s krabicemi u vchodu do sídla společnosti v San Francisku. Když byli dotázáni na své vyhození, rozhodli se sehrát divadlo.

„Už je to tady. Celé týmy datových inženýrů jsou propuštěny. Toto jsou dva z nich,“ napsala na Twitter.



„Jsou viditelně otřeseni. Daniel nám řekl, že vlastní Teslu a neví, jak teď zvládne splátky,“ doplnila. A napsala o tom zprávu pro web své televize. Reakci firmy, jak uvedla, se jí nepodařilo získat, informuje také server Echo24.cz, který o události informoval v Česku jako první.

Z informací na internetu později vyplynulo, že údajní propuštění inženýři se představili jako "Rahul Ligma" a "Daniel Johnson". První jméno je odkazem na populární internetový slang, který se používá k vtipkování, často vulgárního charakteru. Jejich vystoupení zaznamenané na videu tak vzbudilo okamžitě pochybnosti.

Reportérka CNBC tento vtip nerozpoznala. I kdyby se ukázalo, že název byl pro reportérku příliš obtížný na rozluštění, výroky, které duo uvedlo, podle kritiků prozrazovaly, že se nejedná o skutečné zaměstnance Twitteru.

„Dělá mi to starosti o budoucnost naší demokracie... o budoucnost konzervování celebrit. Vždyť když se to stalo Britney [Spearsové]...“ řekl jeden z vtipálků.

„Michelle Obamová by se nestala, kdyby Twitter vlastnil Elon Musk. Obama v roce 2008 by se nestal, kdyby Elon Musk nevlastnil Twitter... Já dokonce vlastním Teslu, člověče. Jsem velký fanoušek čisté energie, změny klimatu, dokonce i svobody slova,“ řekl další, zatímco držel knihu Michelle Obamové „Becoming“.

Produktový manažer Twitteru Paul Lee upozornil na hoax, kritizoval médium, že si není schopno ověřit pravdivost informací: „Je docela ironické, že významné médium si neověří základní skutečnosti a naletí na vtip krizových herců, což vede k rozšíření dezinformace hned první den po změně vlastníka. Stačilo zeptat se jich, jestli můžou ukázat osobní visačky, a podívat se do jejich krabic, jestli tam jsou nějaké předměty s logem firmy. A taky nepoužíváme Zoom,“ což jeden z nich v rozhovoru tvrdil.

Quite ironic that a major news outlet failed to do basic diligence and fell for a crisis actor prank, resulting in the spread of misinfo, on the first day of new ownership. All you had to do was ask to see a badge or look for bird-themed stuff in the boxes. Also we don’t use Zoom https://t.co/QtIrBjOH3H