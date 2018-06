Nacistická bába, padlo o Merkelové. Přitvrzuje i Hrad. Ivan Gabal nadává Čechům. Od Bakaly zní: Kecy Okamury neposlouchat

Angela Merkelová dala najevo, že si je vědoma toho, co napáchali předci dnešních Němců. Ani hrůzy druhé světové války však podle kancléřky nedávají lidem morální právo vyhánět lidi z jejich domovů, jak se to stalo sudetským Němcům v Československu během divokého, ale i během řízeného odsunu. Svými slovy vyvolala Merkelová takřka bouři, kterou neutišila ani noc.

Sociolog Petr Hampl označil Merkelovou za „nacistickou bábu a zeptal se, zda by jí stačil milion mrtvých k tomu, aby uznala, že odsun Němců byl oprávněný. „Tak podle Merkelové není skoro 400 000 zabitých dostatečným ospravedlněním odsunu. Drzost té nacistické báby je neuvěřitelná. Milion mrtvých by ji uspokojil? Nebo jsme všichni podlidé, takže nehraje roli žádný počet mrtvých?“ zeptal se.

Anketa Je morální ospravedlnění pro odsun sudetských Němců z ČSR po roce 1945? Je 97% Není 3% hlasovalo: 960 lidí

Právník Tomáš Tyl dodal, že morálně neospravedlnitelné bylo jen vyhánění Čechů z pohraničí v roce 1938 po uzavření Mnichovské dohody. Kdyby Němci pod vedením Adolfa Hitlera druhou světovou válku vyhráli, dříve či později by se postarali o vyhlazení celého českého národa. To je morálně neospravedlnitelné.

Jenže tím Tyl ani zdaleka neskončil. Na dálku Merkelové vzkázal, že i ona sama je vlastně nacistka. „Tak co, už to konečně někdo řekne? Že je to nacistka, která se nám všemi silami mstí? Že je přesvědčena, že Němci jsou oběti, úmyslně rozvrací Evropu, aby ji zcela a bezvýhradně porobila pod německý diktát?“ zeptal se Tyl

Někdejší poslanec za TOP 09 Pavol Lukša, který již není členem strany, Merkelové doporučil, aby se omluvila Němcům, kterým způsobila tolik trablů, když ve velkém v Německu vítala uprchlíky. Analytička Irena Ryšánková dodala, že podle Merkelové nebylo vyhánění Němců ospravedlnitelné, zatímco vyvražďování Židů asi bylo v pořádku.

Bývalý poslanec za již neexistující Úsvit Tomia Okamury Karel Fidler dospěl po přečtení slov Angely Merkelové k názoru, že se němečtí vůdci v průběhu let vlastně moc nezměnili. Zvláště, když se dáte na dovolené do řeči s opilými Němci, odhalíte podle Fiedlera jejich „pravou tvář“.

Na hlavu německé kancléřky dopadaly další a další slovní granáty. Jeden z nich odhodila i komunistická poslankyně Miloslava Vostrá, podle které se nejmocnější politička Evropy dopustila naprosto nehorázného výroku, kterým zlehčila hrůzy, jimiž si museli obyvatelé této země projít. Díky Němcům.

Salvu ostrých slov na konto Merkelové uzavřel hradní mluvčí Jiří Ovčáček. I on připomněl, že se nacisté chystali vyhladit český národ, ale prohráli válku, takže na jejich plány nedošlo. Naproti tomu Československo patřilo mezi státy, které válku vyhrály. To je podle Ovčáčka to podstatné.

Bývalý poslanec za KDU-ČSL Ivan Gabal nabídl trochu jiný pohled. Upozornil, že se blíží důležitá schůzka k řešení migrační krize, ale my na ni nejsme pozváni. Ukazuje to, kam nás naše vlastní politika v EU dostala. Nestaráme se o důležité věci a místo toho tady řešíme jeden výrok Merkelové.

„Nejsme zvaní na klíčovou poradu nejvlivnějších zemí EU v pátek k migrační politice. Jsme marginalizováni, a proč? Ale nalítneme na marginální výrok Merkelové o vyhnání Němců a budem se bavit o něm, jen abychom se nedostali ke strategickému tématu? Jsme tak infantilní?“ zeptal se rozzlobeně.

Svým názorem přispěl do debaty také marketingový expert Jakub Horák, který dopomohl k volebnímu úspěchu Pirátům. Připomněl lidem, že se teď na internetu řeší více než sedmdesát let staré události. Dnešní Češi, Moravané a Slezané podle Horáka mohou za odsun Němců asi stejně, jako mohou dnešní Němci narození kupříkladu v roce 1990 za koncentrační tábory.

Horák má za to, že morálně vyhánění lidí z domovů ospravedlnit nelze, ale politicky to vysvětlit jde. Tím by debatu rád uzavřel. Zdá se mu totiž, že se v poslední době v Česku řeší řada nedůležitých věcí, jako jsou takřka sto let staré události či hořící trenky Miloše Zemana, ale ty podstatné věci nám jaksi unikají, což Horáka pravděpodobně rozčiluje. A rozčiluje ho to natolik, že se o tom rozhodl sepsat báseň, kterou zakončil drsným zvoláním: „Blbče!“