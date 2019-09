Nadávají Gretě, že je píča! Jiří X. Doležal rozjel peklo kolem svého šéfa: Opravdu vyhroceně

Časopis Reflex se Gretě Thunbergové, jejím metodám a poselství věnuje již nějakou dobu. Redaktor Petr Sokol například popsal, kdo Gretu vyrobil a jak se v ní skloubují tendence zničit kapitalismus a vydělat na nových ekologických opatřeních. Mladá aktivistka byla také dost drsně parodována v komiksu Zelený Raoul, ve kterém přišla o panenství, ale použila kondom z ovčího střívka, takže neotěhotněla. Anketa Pokud byste mohli zaslat televizní koncesionářský poplatek dle svého uvážení, kdo by ho dostal? Nechal(a) bych to ČT 4% Nova 1% Prima 19% Barrandov 66% Seznam TV 4% Šlágr TV 1% Jiná televize 5% hlasovalo: 2469 lidí

Že Reflex Gretu Thunbergovou zesměšňuje a nedbá na její poselství, neunesl jeden z dlouholetých redaktorů Reflexu, Jiří X. Doležal. „Tak asi nebudu mít kam psát. Napsal jsem upřímně šéfredaktorovi Marku Stonišovi, co si myslím o tom, že na obálce tohoto čísla úplně obrátil sdělení mého článku. V diskusi pod jeho postem to najdete. Na šesti stranách v Reflexu píšu o kolapsu ekosystému, o kterém mluví aktivistka Greta, dokládám kolaps těžko zpochybnitelnými vědeckými daty. Na obálce je napsáno, že Greta je falešná spasitelka. Tak počítám, že dostanu tento týden výpověď,“ svěřil se na Facebooku. Stoniš mu tehdy odpověděl, že výpověď nedostane a že Jiří X. Doležal ví, že Thunbergová mele hlouposti.

Nicméně, na postoji Doležala, Stoniše ani Reflexu se nic nezměnilo – a tak celá záležitost zřejmě dále eskaluje. Doležal po projevu Thunbergové na summitu OSN žhavil Facebook a prozatím jí a jejím kritikům věnoval 12 statusů. Na začátku jen sdílel její slova. Ale pak se rozjel proti všem, kdo Gretu kritizovali. Jako první to schytal šéfredaktor Mladé fronty Dnes Jaroslav Plesl. „No tak to je vážný. Do Grety se pustil hlavní propagandista největšího zpracovatele řepky olejky v ČR. A nechává ostatní podřízené a věrné soudruha Bureše, aby ani ne sedmnáctileté holce říkali na jeho FB zdi píča... Agrofert na věčné časy a nikdy jinak!“ mínil redaktor Reflexu.

Psali jsme: Totální pozdvižení v Reflexu. Řeší se to zcela veřejně: Zesměšněná Greta! Od toho já se distancuju, křičí JXD

Aktivistka Greta, sex s Dánem, prezervativ z ovčího střívka... Tyto obrázky pobouřily veřejnost

Kdo vyrobil Gretu? A o co mu šlo? Odpověď na palčivou otázku

Dále Doležalovu nelibost pocítili příznivci Václava Klause (není jasné, zda mladšího či staršího), které Doležal srovnal s komunisty.

„Neexistuje, aby patnáctiletý děti určovaly, kdy má odejít prezident nebo kdy má přijít a kdo jím má být. (soudruh Miroslav Štěpán v projevu v ČKD 23.11.1989)

Neexistuje, aby šestnáctiletý děti určovaly, kdy máme začít něco dělat s ohrožením naší civilizace klimatickou změnou. (soudruh Průměrný Klaushajlík v projevu na Facebooku, září 2019)“

Další na řadě byla ODS. „ODS ze sebe díky silnému postoji Jana Euro Zahradila proti sedmnáctileté holce udělala pro lidi s mozkem nevolitelnou stranu. Aneb – vylučování sem nebo tam, vstanou noví Klausové mladší!“ přirovnal europoslance redaktor.

Následoval Mirek Topolánek. „Mirek Erekce Topolánek s Dalíkem v pozadí to teda tý sedmnáctiletý holce fakt nandali! To jsou skuteční hrdinové! Jen škoda, že si nevšimli, že Greta na rozdíl od Babiše není premiérem...“ ironizoval Doležal.

A nakonec se Doležal obrátil i proti svému zaměstnavateli. „Ty výbuchy nenávisti ani ne sedmnáctileté studentce jsou pro sociálního psychologa poučné, ale pro člověka děsivé. Ale upevňuje mne to v názoru, že s šéfredaktorem, který k tomuto zlu výrazně přispívá, svým lhaním jej rozdmychává a zasvinil s ním Reflex, nemohu spolupracovat,“ prohlásil. K tomuto prohlášení Doležala dle obrázku dohnala věta: „Nemocného psa také necháš radši utratit, než aby se trápil,“ která padla při diskusi o Thunbergové na Facebooku. To nebylo všechno. „Distancuji se od vyvolávání a šíření nenávisti, které se objevuje v časopise Reflex, kde více jak čtvrt století pracuji. Dopady nenávistné kampaně na veřejné mínění mne však naplňují vážnými obavami. Jako řadový reportér nemohu tento vývoj nijak ovlivnit. Proto mohu jen konstatovat, že vylučuji jakoukoliv další spolupráci s jeho současným šéfredaktorem,“ tepal Jiří X. Doležal dál do Marka Stoniše.

Doležalova prohlášení s jistou dávkou škodolibosti komentoval šéfredaktor Mladé fronty Dnes, do kterého se Doležal také trefoval. „Greta odrovnala Jirku Iks Doležala. To za ty dva týdny na kyblíku stálo,“ odtušil.

A připomenul Doležalovi, jak se ještě před dvěma a půl lety trefoval do Zelených a do Matěje Stropnického. „Na JXD je nejzábavnější, jak si nepamatuje na dobu, kdy ještě greténisty nenáviděl ze všech pravicových sil,“ poznamenal a přidal otázku: „Komouš v něm se probudil až s velkým zpožděním. Ale teď je rudozelenej až za potetovanýma ušima. A samozřejmě platí, že proti švédské školačce je Matěj Stropnický umírněný levicový intelektuál. Jak může být Doležal tak hloupej?“

Psali jsme: Tereza Spencerová: Greta? Jak rumunští kapsáři. Vystrčte dítě a nic se vám nestane. Jak „Přemluv bábu“. Potkala jsem ty mladé aktivisty... Babiš sejmul Gretu. Před celým světem. „Baťa, Škoda, Jawa a Zbrojovka Brno,“ chválil Česko. USA a Rusko, i o tom mluvil Jiří Baťa: Gréta a její klimatické SOS. Ale co dál? Kalousek vytáhl na pomoc Gretě. Se zvučným jménem v zádech

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas