Nadávají Havlíčkovi, že chce po volbách utnout munici Ukrajině. Ta dle experta stejně tak dlouho nevydrží

Havlíček prohlásil, že by zrušil muniční iniciativu, protože se „změnila situace“ a Ukrajina denně přichází o území a „vyjednávací pozice Ukrajiny se každým dnem zhoršuje“. Proto přichází vhod nástup Donalda Trumpa, který bude chtít konflikt co nejdříve ukončit.

Trump už jmenoval generálporučíka ve výslužbě Keitha Kellogga zvláštním vyslancem pro Ukrajinu a pověřil ho, aby během sta dnů ukončil válku na Ukrajině. Z reakcí ruské strany je ale zřejmé, že s nikým tak bezvýznamným jako Keith Kellogg nikdo jednat nebude a klíčovou roli bude muset sehrát Donald Trump sám. „Kellogg je jenom relikt amerického vojensko-průmyslového komplexu z dob studené války,“ říká se v Kremlu podle informací Wall Street Journal. O Trumpovi přitom hovořil i Havlíček. „Nepochybně je výhodou, že nyní do hry vstoupil Donald Trump, který má lepší pozici tlačit na Rusko i na Ukrajinu k zastavení bojů. Bude to náročné, ale právě nyní je šance to ukončit,“ uvedl místopředseda ANO pro server Novinky.cz

Trump v mezičase na své sociální síti uvedl, že není jeho záměrem Rusko poškodit. Nicméně pohrozil Rusku sankcemi, pokud k dohodě o ukončení války nedojde.

Vyjednat dobré podmínky pro Ukrajinu podle Havlíčka bude složité, protože se prošvihla správná doba. „Na konflikt je třeba nahlížet realisticky. Ukrajina se dostává do velmi komplikované situace, navzdory obrovské podpoře. Neopakujme stejnou chybu. Okamžitě se musí jednat. Po třech letech se i přes neuvěřitelnou odolnost Ukrajiny a podporu nepodařilo Rusko zastavit. To je bohužel fakt a je nereálné předpokládat, že se to otočí,“ dodal Havlíček. Jeho slova následně přejala řada ruských zpravodajských webů, podle jejichž interpretace chce opozice v Česku zastavit vojenskou pomoc Ukrajině.

Mgr. Martin Kupka ODS



ministr dopravy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Právě této dezinterpretace se následně chytli vládní politici. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) prohlásil, že Havlíček je novou hvězdou prokremelských médií. „Pochvalně o něm píše i svazácký deník Moskevský komsomolec. Pro občany České republiky to fakt na potlesk není. Spíš pro pláč. Jak se asi pan místopředseda cítí na straně Putina proti zájmům Česka jako sebevědomého evropského státu?“ reagoval na síti X Kupka.

Karel Havlíček je vycházející hvězdou prokremelských médií. Pochvalně o něm píše i svazácký deník Moskevský komsomolec. Pro občany České republiky to fakt na potlesk není. Spíš pro pláč. Jak se asi pan místopředseda cítí na straně Putina proti zájmům Česka jako sebevědomého… pic.twitter.com/NsbTgVNsj1 — Martin Kupka (@makupka) January 22, 2025

„Karel Havlíček moc rád chodí do televize. Tak jen doufejme, že ho neuvidíme ve vysílání Rossija-1,“ přisadila si europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS) s odkazem na rozhovor slovenského premiéra Roberta Fica právě v ruské státní televizi.

Karel Havlíček moc rád chodí do televize. Tak jen doufejme, že ho neuvidíme ve vysílání Rossija-1 ?? pic.twitter.com/gwbOItSdf8 — Veronika Vrecionová (@vrecionova) January 22, 2025

Své si řekl i poslanec Jiří Havránek (ODS). „Soutěž Rusko hledá superstar má vítěze! Všechny místní geroje tentokrát porazil Karel Havlíček. Tleskal bych, kdyby bylo čemu,“ podotkl Havránek.

Soutěž Rusko hledá superstar má vítěze! Všechny místní geroje tentokrát porazil Karel Havlíček. Tleskal bych, kdyby bylo čemu ?? pic.twitter.com/Go0IyKiMWE — Jirka Havránek (@j_havranek) January 22, 2025

Dalším z řad ODS, kdo situaci komentoval, je poslanec Jakub Janda. „Kde kdo chce zazářit v médiích. Každý má jinou cestu. Karel Havlíček si vybral zradu napadené země, které pomáháme. Starého psa novým kouskům nenaučíš – kdysi podváděl nemocné, dnes oběť ruského vraždění. ANO ještě nevládne a už ničí Česku reputaci,“ vyjádřil svůj názor Janda.

Kde kdo chce zazářit v médiích. Každý má jinou cestu.

@KarelHavlicek_ si vybral zradu napadené země, které pomáháme. Starého psa novým kouskům nenaučíš - kdysi podváděl nemocné, dnes oběť ruského vraždění.



ANO ještě nevládne a už ničí Česku reputaci. https://t.co/L8RL6DPFXG — Jakub Janda (@jandysj) January 22, 2025

A příspěvek s podobným zněním pro jistotu přidal i oficiální účet ODS na síti X. „Karel Havlíček je prostě hvězda! Rudá hvězda! Je úsměvné, jak se hnutí ANO snaží tvářit prozápadně, a pak jim do toho samotná Moskva hodí vidle... Rusko pro tebe všecko!“ píše ODS.

„Přitom my to víme dávno! Hnutí ANO nevyřadilo Rusy z tendru na Dukovany. V EU nehlasuje pro podporu Ukrajiny a spojili se ve frakci s těmi, kteří jsou PROTI českým zájmům!“ tvrdí ODS, že Patrioti pro Evropu jednají proti zájmům Česka.

?? Karel Havlíček je prostě hvězda! Rudá hvězda!



?? Je úsměvné, jak se hnutí ANO snaží tvářit prozápadně, a pak jim do toho samotná Moskva hodí vidle... Rusko pro tebe všecko!



?? Přitom my to víme dávno! Hnutí ANO nevyřadilo Rusy z tendru na Dukovany. V EU nehlasuje pro podporu… pic.twitter.com/PjSjX3pYPS — ODS (@ODScz) January 22, 2025

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) prohlásil, že hnutí ANO je očividně proruské. „Politici Hnutí ANO mohou opakovaně říkat jak nejsou proruští, ale jejich hlasování (například na půdě EP), jejich výroky, jejich práce v minulé vládě a jejich plány ukazují jasný opak!“ tvrdí Jurečka.

Politici Hnutí ANO mohou opakovaně říkat jak nejsou proruští, ale jejich hlasování (například na půdě EP), jejich výroky, jejich práce v minulé vládě a jejich plány ukazují jasný opak! pic.twitter.com/FStL92e3zr — Marian Jurečka (@MJureka) January 22, 2025

Havlíček si ale nic nenechal líbit a zdůraznil, že vláda s ohledem na Rusko káže vodu, ale ve skutečnosti pije ruskou vodku. Havlíček připomněl, že to byla vláda ODS, která před lety poslala do finále tendru na dostavbu Temelína ruský Rosatom. Havlíček také upozornil, že 95 % plynu, který Česko loni odebralo, stejně pocházelo z Ruska, a vláda o tom ví.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA ANO 2011



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Česko za Fialy dovezlo rekordní objem ruské ropy. Za ruské energie od začátku války zaplatilo Česko pětkrát více, než dalo na podporu Ukrajiny,“ pokračuje Havlíček, a říká, že ODS sedí v Evropském parlamentu ve frakci s fanatickými podporovateli Ruska. „Nejste protiruští, jste pokrytci, pane premiére,“ vzkázal Havlíček.

Kážou vodu a pijí vodku. Ruskou. pic.twitter.com/oj1Hc5HTdV — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) January 22, 2025

Oficiální účet TOP 09 poté k jeho příspěvku namítl, že Havlíček udělal v příspěvku několik chyb. Byl to totiž prý Havlíček, který jako ministr průmyslu a obchodu změnil parametry tendru tak, aby se v něm Rosatom udržel. TOP 09 také tvrdí, že ANO v Evropském parlamentu pravidelně hlasuje proti pomoci Ukrajině a že ve vládě neudělali pro nezávislost na ruských palivech vůbec nic.

„Při sestavování rozpočtu v roce 2020 jste ustoupili komunistům a odebrali armádě 10 milionů korun z rozpočtu,“ připomíná TOP 09 a dodává, že v Evropském parlamentu se ANO „paktuje s pátou ruskou kolonou – Viktorem Orbánem a Svobodnými.“

Pan Havlíček ve svém příspěvku udělal několik chyb, ale už jsou opraveny. Rádo se stalo. ?? pic.twitter.com/U7DzBTAhan — TOP 09 (@TOP09cz) January 22, 2025

Každopádně, jakékoliv rušení pomoci Ukrajině ze strany ANO by přišlo až po volbách, jejichž přesný termín ještě není znám, ale zřejmě budou někdy na podzim. Jak příspěvky a vyjádření Donalda Trumpa, tak jeho „úkol“ pro zvláštního vyslance Kellogga naznačují, že hodlá situaci vyřešit mnohem dříve. Ovšem i když by k dohodě nedošlo, je zde otázka, zda do voleb vydrží samotná Ukrajina, na které ruské ozbrojené síly postupují čím dál rychleji a jejíž obránci mají čím dál větší problémy.

Bezpečnostní expert Jaroslav Štefec se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil s názorem, že na Ukrajině bude do šesti měsíců vyřešeno, tedy že do voleb země nevydrží. Osud Ukrajiny bude dle něho předmětem jednání velmocí jako jsou Rusko, Čína a USA; výsledek pak bude Ukrajině sdělen. „Jak dlouho vydrží trpělivost jednat, tak dlouho vydrží Ukrajina,“ řekl Štefec a ještě doplnil, že Česká republika u stolu určitě nebude.

K tzv. české muniční iniciativě podotkl, že ji sice ministerstvo obrany vychvaluje, ale nejedná se o nápad ministerstva, ale o nápad firem. Podle Štefce se tato iniciativa neosvědčila a Českou republiku bude tento „obrovský tunel“ ještě mrzet.

Podle poslance a člena výboru pro obranu Pavla Růžičky (ANO) Ukrajina do termínu voleb vydrží, i když je otázka, jaké oběti bude muset přinést. Do situace samozřejmě zasáhne prezident Trump, ale jak a kdy, to poslanec nehodlá předjímat, což sdělil ParlamentnímListům.cz.

Psali jsme: Ukrajinský činitel: Možná to nebude dobré. Ale bude to lepší než za Bidena Ministryně Černochová: Je naší morální povinností Ukrajinu podporovat Babiš na Primě: Fiala je nekompetentní a stále lže. My jsme už ukázali, že vládnout umíme „Jupí.“ Příznivci koalice roztleskávají konec Havlíčka