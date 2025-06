DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT proti přepravě na dlouhé vzdálenosti

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se jako každoročně připojila k podpoře Mezinárodního dne Stop přepravě zvířat zaměřeného na ukončení utrpení zvířat v souvislosti s obchodem s hospodářskými zvířaty, který se připomíná každoročně 14. června. Tento den v roce 2015 se totiž stala velká tragédie, při které přišlo o život 13 000 ovcí, které byly přepravovány nákladní lodí.

Nejprve byly odvezeny do Jordánska, zde se zjistilo, že v průběhu dlouhé cesty uhynulo na dehydrataci, vyhladovění a vyčerpání přes 5 000 ovcí. Místní úřady nařídily posádce odplout na moře, tam vyhodit mrtvá těla, nakrmit zbývající zvířata, a pak se vrátit do přístavu. Kapitán s lodí odplul a dva týdny se neúspěšně pokoušel zakotvit v několika přístavech. 14. června konečně loď zakotvila v Somálsku, ale to bylo už všech 13 000 ovcí mrtvých.

Účelem akce je budovat povědomí a demonstrovat celosvětový odpor proti krutému obchodu se zvířaty a jejich přepravě na dlouhé vzdálenosti.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT prosazuje zákaz vývozu živých hospodářských zvířat z ČR do Turecka i dalších zemí mimo EU a současně zlepšení podmínek pro převážená zvířata po ČR a do zemí EU.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o ukončení utrpení zvířat v souvislosti s obchodem s hospodářskými zvířaty a jejich transporty. Účelem je budovat povědomí a demonstrovat odpor proti krutému obchodu se zvířaty a jejich přepravě na dlouhé vzdálenosti.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se každoročně připojuje k Mezinárodnímu dni Stop přepravě zvířat, který byl vyhlášen po Světovém dni s názvem Zvířata nejsou zboží k přepravě, který se konal u příležitosti dvacetiletého výročí největšího neštěstí při přepravě zvířat, kdy zahynulo 67 488 ovcí při požáru lodi v Indickém oceánu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT v souladu se svým programem podporuje všechny akce ochránců zvířat na tento den připravené. Těmi jsou např. podpisové akce nové petice požadující zákaz vývozu hospodářských zvířat z ČR do Turecka a dalších zemí mimo EU. Podpisy se sbírají na obraze namalovaném na památku českého býčka, který zemřel vyčerpáním v kamionu na hranicích s Tureckem před zraky ochránců zvířat dokumentujících jeho přepravu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT připomíná utrpení milionů zvířat na celém světě převážených často v nevyhovujících a krutých podmínkách. Obchod se živými zvířaty je drastický zejména z důvodu přepravy na dlouhé vzdálenosti bez zajištění dostatečného množství krmiva, vody a odpočinku. Není výjimkou, že se přepravují i zvířata nemocná, zraněná, příliš mladá či vysokobřezí. Transportní vozidla bývají přeplněná a špatně vybavená. Zvířata natlačená v přeplněných vozech trpí dlouhé hodiny i dny žízní, hladem, přehřátím, vyčerpáním, zraněními a šířícími se nemocemi. Ušetřena nejsou ani mláďata.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT upozorňuje, že mnoho zvířat se též vyváží ze zemí s právní ochranou, například z ČR, do zemí bez právní ochrany, například do Turecka, kde se s nimi zachází velmi hrubě a trpí při brutální porážce. Přitom je veterinárně zjištěno, že každá přeprava zvířat nad osm hodin je vyčerpávající a čím se čas prodlužuje, tím větší je utrpení zvířat zvlášť v horkém počasí. Chovatelé zvířat, přepravci i úředníci to vědí. Přesto tento krutý obchod běží dál. Nejhorší jsou transporty smrti mimo země EU, ve kterých zvířata po strastiplné cestě, pokud ji vůbec přežijí, čeká brutální porážka bez omráčení.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o zastavení tohoto velkého a zbytečného utrpení zvířat při přepravě.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT sepsalo petici za ukončení dlouhých transportů živých zvířat, kterou chce mj. upozornit, že nařízení EU přímo aplikovatelné v ČR transporty živých zvířat na dlouhé vzdálenosti nezakazuje. Stanoví závazné, avšak pouze formální podmínky, které je nutno dodržet. Praxe je však bohužel naprosto jiná. Účelem této petice je rovněž poukázat na utrpení zvířat při dlouhých přepravách a dosáhnout ukončení těchto transportů, proto petiční akce pokračuje nadále. Petici zatím podpořilo svým podpisem skoro šest tisíc občanů.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT si klade za cíl prosadit důslednější ochranu zvířat, lidí, přírody, vody, ovzduší, podnebí, životního prostředí, ale též větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o důslednější ochranu zvířat, přísnější tresty za týrání a zlepšení podmínek chovu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.

