Nadšený Martin Fendrych: Zeman a Schwarzenberg spolu zapalují Masarykovu vatru, to je spojení

Fendrych se vrátil k sobotnímu slavnostnímu zapalování Masarykovy vatry v Lánech, kde se vedle sebe sešli právě Zeman a Schwarzenberg. „Oceňuji, že dva soci – jeden vyznavač autoritářů, Putinova a Si Ťin-pchingova režimu, druhý liberální zápaďák – se spolu sejdou před očima veřejnosti,“ píše Fendrych ve svém komentáři na webu Aktuálně.cz.

„Zdá se to však čím dál vzácnější, méně normální, že se politici zcela opačných pohledů na svět společně sjednotí pod něčím, co je přesahuje,“ posteskl si Fendrych a poukázal na to, že právě vzpomínky na demokrata Masaryka se k takové příležitosti hodí.

Od Zemana to podle Fendrycha byla ukázka dobré vůle, jakou by měli hledat i ostatní. „Už to, že je vůči Zemanovi kritický Schwarzenberg zván a u vatry mluví, je něco, co bychom měli vnímat a pokud možno i napodobovat. Od Zemana je to projev jisté velkodušnosti, kdyby nechtěl, kníže by nepochybně do Lán pozvání nedostal,“ je si jistý Fendrych.

„A přece spolu zapalují Masarykovu vatru. Přece spolu sedí na lavičce, ač oba jen sotva pohybliví, zapalují hranici na počest muže, o jehož úctyhodnosti tu pochybují snad jen komunisté. Jako by oba věděli, že neexistuje jiná cesta než smíření, nic nepotřebují čeští občané víc, nic tady víc dlouhodobě neschází,“ apeluje Fendrych na opětovné spojení české společnosti.

Prezident ve svém projevu hovořil o zvelebování zahrady v Lánech. „A přátelé, já už nevím, co bych tam dále zveleboval. Řídil jsem se paměťmi pana Krejčí, který byl Masarykovým zahradníkem do roku 1938, a pokud se nemýlím, tak všechno, co tam tenkrát bylo, jako je potok, jako je skalka, jako je Horní rybník a podobně, je dnes opět opraveno a obnoveno,“ pochválil se Zeman.

Jeho starý sok Schwarzenberg naopak mluvil o stavu demokracie, tématu nanejvýš masarykovském. „Tu demokracii bychom měli, kdyby tady byli ještě nějací demokraté. Ale ti mi ještě pořád v té české kotlince trošinku chybějí, tak dejž to pánbůh, snad přece jenom nějací zase vyrostou a že si uvědomí jednou, že svoboda a demokracie, kterou nám Masaryk přivezl, není samozřejmost, že každá generace musí o ni bojovat, a to bychom si měli při příležitosti vzpomínek na prezidenta Masaryka uvědomit,“ pronesl.

A právě Masarykovy výroky o demokracii Fendrych při současném stavu české demokracie a české politiky připomíná. Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii, řekl Masaryk. „Ta věta dnes, kdy v čele Sněmovny najdeme komunistu a okamurovce, až bolí a pálí jak oheň vatry,“ komentuje současnou situaci Fendrych.

Připomíná i jiný Masarykův výrok o tom, že demokracie znamená diskusi a snášení mínění druhého. „Kam zmizeli diskutující? Přijde jednou premiér diskutovat na akci Milionu chvilek pro demokracii, když je opakovaně vyzýván? Do jakých pořadů chodí diskutovat Miloš Zeman? ptá se Fendrych.

A závěr se opět vrací k sokům první přímé prezidentské volby. „Ale zpět, Masarykův ‚zahradník‘ a masarykovec tělem i duší se sešli u ohně a oba – nikoli jeden z nich – nám vzkázali, ať se taky scházíme. Ať ukazujeme, že to jde, že na sebe nemusíme jen plivat. Buďme oběma pánům vděční, že tam spolu, staří, nemocní, nepohybliví, seděli a jeden druhého snášeli,“ zakončil smířlivě komentář Fendrych.

autor: jma