Naháněl vojáky, byl v Pravém sektoru. V Oděse ho zastřelili za bílého dne

Dnes dopoledne byl v Primorském okrese v Oděse zavražděn 31letý aktivista Demjan Hanul, známý pro své nacionalistické názory a vedení organizace Pouliční fronta. Útočník po činu uprchl, informovala agentura Reuters.

Hanul byl aktivně zapojen do střetů v Oděse v roce 2014 a ruská média Hanulovi připisují i zapojení do útoku na Dům odborů. K této tragické události došlo v 2. května 2014 v Oděse, kdy požár Domu odborů usmrtil 48 lidí včetně 46 proruských aktivistů. Požár byl vyvrcholením ozbrojených střetů mezi proruskými a proukrajinskými aktivisty, kteří se hádali o budoucí politické směřování Ukrajiny. Konflikt eskaloval, když proukrajinští aktivisté prorazili policejní kordón a násilím rozehnali proruské demonstranty, kteří se následně zabarikádovali v Domě odborů.

Policie po vraždě Hanula zahájila rozsáhlou policejní operaci s názvem Siréna za účelem dopadení útočníka. „Incident je kvalifikován jako úkladná vražda spáchaná na objednávku,“ uvedla národní policie na Telegramu. Možné motivy vraždy zahrnují politickou odplatu od opozičních skupin nebo zahraničních aktérů snažících se destabilizovat ukrajinské nacionalistické prvky, nebo osobní vendetu v důsledku Hanulových kontroverzních aktivit.

Zpravodajský server NEXTA na X sdílel video z útoku, které zachytila pouliční kamera.

„Ukrajinský nacionalista Demjan Hanul, který se účastnil požáru v Oděse, byl zavražděn dvěma výstřely do hlavy mužem ve vojenské uniformě. Střelec nebyl identifikován ani zatčen,“ informovala na X vojenský analytik.

Ukrainian Nationalist Demyan Ganul who participated in the Odessa trade union fire was assassinated with two gun shots to the head by a man in a military uniform. The shooter has not been identified or arrested. Ganul has been assisting the TCC staff in capturing Odessa men and… pic.twitter.com/IqljWGXM7N

Ukrajinská historička Marta Havryshková na X uvedla, že na místních sociálních sítích v Oděse se již šíří radost z vraždy Hanula. „Mnozí označovali Hanula za ‚hlídacího psa režimu‘ a neskrývali uspokojení nad jeho smrtí,“ napsala historika Havryshková. Najdou se však i tací, kteří nad jeho vraždou truchlí, zejména pak ti, kteří věří, že Hanul udržoval Oděsu „ukrajinskou“. „Jak?“ ptá se však historička.

„Obtěžoval rusky mluvící, ničil sovětské symboly ve městě, prosazoval úplnou ‚dekomunizaci‘ a ‚dekolonizaci‘, oslavoval OUN a UPA, prosazoval násilné zabírání pravoslavných kostelů (Moskevský patriarchát) a napadal ty, kteří podle něj nerespektovali armádu,“ vyčetla na X některé z Hanulových aktivit. Sama vyjádřila pouze lítost nad tím, že „Ukrajina stojí na pokraji vnitřní konfrontace, která by se mohla stát mimořádně krvavou vzhledem k rozkvětu černého trhu se zbraněmi a radikalizaci společnosti vyčerpané válkou“.

Activist Demian Hanul was murdered today in Odesa. The cold-blooded killer didn't hide his face, which led some to believe it was an act of revenge. Sadistic joy is spreading on Odesa's local social media. Many referred to Hanul as a "regime watchdog" and did not hide their… pic.twitter.com/gHZnJjQOE5