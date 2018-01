Nahatý volič Jiřího Drahoše natočil VIDEO: Zeman je zločinec! Konec demokracie. Budou tu koncentráky

„Je 28. ledna 2018, včera, předevčírem byly prezidentské volby, ve kterých zvítězil zločinec Miloš Zeman,“ zajíkal se Adam. „Fakt děkuju těm, kteří ho volili a kteří mu dali přes 50 procent. Tímto zvolením Miloše Zemana zemřela v ČR demokracie,“ je smutný mladý muž.

„Byla tady šance, pokud by se zvolil pan profesor Drahoš, že se o problémech lidí začne konečně mluvit. Lidé si ovšem zvolili, že chtějí stále ten marasmus a že chtějí to dovést až do toho stavu, kdy se tady budou vraždit lidi. Je mi z České republiky zle,“ dodal.

Anketa Chcete, aby Zeman jmenoval Babiše premiérem i napodruhé? Ano 91% Ne 9% hlasovalo: 3953 lidí

„Takže až půjdete do koncentráku, které tady vzniknou, tak si nestěžujte. Pro vás, kdo jste stejně jako já volili pana Drahoše v druhém kole, tak pojďte, noste černé pásky. Jako známení toho, že po sto letech, kdy tedy si připomínáme vznik československého státu, tento stát definitivně zaniká včetně jeho nástupnického státu České republiky. Nebo aspoň demokracie v tomto státě,“ zmínil.

„To, proč jsem tady do půl těla, tak to je na podporu té paní, která vyjádřila přímo Zemanovi svůj vlastní názor a byla za to nespravedlivě odsouzena k vyhoštění,“ zdůvodnil mladík. „Názor, že Zeman je zločinec, zastávám, i když jsem oblečen,“ uzavřel.

autor: vef