Nálada v EU se mění, říká Vondra. Stoupá prý nechuť ke Green Dealu i k migraci

„Já si myslím, že atmosféra v Evropě se posouvá, a posouvá se směrem k tomu, revidovat Green Deal. A nyní konečně se posouvá na úrovni Evropské rady i ta debata k migraci,“ řekl europoslanec v pořadu 360° ve vysílání CNN Prima News.

Vondra zmínil, že témata, která dlouhodobě kritizoval, jako například nedostatečně účinná návratová politika nebo potřeba zabránit příchodu migrantů do Evropy již na jejích hranicích, nyní nacházejí větší podporu. „To, co až donedávna tvořilo menšinu států, tak vlastně na té poslední včerejší Evropské radě to byla většina,“ řekl.

Vysvětlil, že zákonné rámce současné návratové politiky byly tvořeny v dobách, kdy neexistovala taková mobilita a dopravní dostupnost, jakou máme dnes. „Žili jsme v pohádkových érách, kdy nic nehrozilo. Teď lidé v západní Evropě vidí, kam až neřízená nelegální migrace vede, a že to způsobuje skutečně zásadní bezpečnostní problém v ulicích západoevropských měst,“ podotkl Vondra.

Podle něj se demokratické centristické strany v Evropě začaly vážněji zabývat tímto problémem až poté, co extremistické politické strany začaly získávat na popularitě právě díky kritice migrační politiky. „Až když na tom začali získávat politické body extrémnější politické strany, pak teprve demokratický střed v řadě evropských zemí se konečně začal probouzet,“ prohlásil Vondra. A že doufá, že se nyní konečně bude dařit dělat účinnější politiku.

„Jsme v situaci, kdy politici konečně začali dělat politiku pro lidi, a ne pro média,“ zmínil Vondra, že doposud politici v EU jednali pod vlivem médií a právníků, kteří podle něj prosazovali otevřenější přístup k migrantům, „tlačili politiky do toho, aby otvírali migrantům náruč“.

Vondra naznačil, že pokud se politici nezačnou zaměřovat na problémy, které skutečně trápí veřejnost, voliči by mohli začít podporovat jiné, často radikálnější strany, které tyto obavy reflektují. Vítá tedy současný posun směrem k politikám, které podle něj lépe odpovídají zájmům občanů. „Je to vítaný posun,“ dodal.

Na závěrech Evropské rady z 17. října je dle jeho názoru pozitivní, že se nepodařilo dojednat urychlení implementace tzv. migračního paktu. Naopak se diskutovalo o závazcích a úkolech pro Evropskou komisi k okamžité přípravě směrnice, která by zpřísnila návratovou politiku. Azylová procedura by se tak měla odehrávat mimo území Evropské unie. Vondra poukázal na příklad Itálie, kde podle dohody italské premiérky Giorgie Meloniové jsou skupiny nelegálních migrantů přepravovány do Albánie, kde budou čekat na vyřízení svých žádostí o azyl ve speciálních centrech v Albánii.

