Nálož Bartošovi od ODS. Stavební řízení nefunguje a porušuje tím zákon

Od 1. července platí nový stavební zákon a zároveň byl spuštěn nový digitální systém stavebních řízení, který ale od té doby nefunguje. Zatímco vláda Petra Fialy dosud stojí za jeho autorem, ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem (Piráti), prezident Hospodářské komory a vlivný člen ODS Zděnek Zajíček je přesvědčen, že se musí situace začít řešit a už dnes bylo pozdě.

„Pokud se neudělají klíčová opatření do prvních mrazů, může se nám tento neblahý stav posunout i do jara příštího roku,“ uvedl po jednání Svazu měst a obcí prezident Hospodářské komory. „Musíme hledat cesty, jak rychle umět pomoci a jak urychlit veškeré procesy, které povedou k tomu, aby se nastartoval život v obcích, ať už ten občanský, anebo ten podnikatelský,“ řekl Zajíček podle informací serveru CNN Prima NEWS.

Povodně, které zpustošily zejména obce na severu Moravy, totiž podle Zajíčka přidělaly nové problémy. „Potřebujeme, aby některé úkony byly učiněny neprodleně. Do stávajících žádostí, které probíhaly podle nového stavebního zákona, a bohužel tedy nejsou podporovány tím novým systémem digitalizace stavebního řízení a územního plánování, přibyly věci, s kterými jsme nepočítali, a to jsou demolice,“ popsal Zajíček.

Zajíček proto vyzval vládu, aby věc už začala neprodleně řešit a přišla s novelou stavebního zákona. „O tom, že by bylo funkční digitální stavební řízení, nemůže být ani řeč a je to protizákonný stav, teď ho máme ještě umocněný mimořádnou krizovou situací. Nezbývá nic jiného než rychle přijít s novelou příslušných zákonů, zejména stavebního zákona, případně dalších, a ten protizákonný stav odstranit,“ má jasno Zajíček, že spoléhat na rozběhnutí Bartošova systému už dále nelze.

Hospodářská komora proto Ministerstvu pro místní rozvoj podala konkrétní návrhy možné novely. „Podle mého názoru by měly být tyto věci předloženy během hodin či dnů do Poslanecké sněmovny a mělo by to být co nejrychleji schváleno. Musíme udělat všechno pro to, abychom zprůchodnili celý systém stavebního řízení a územního plánování,“ dodal Zajíček.

