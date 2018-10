Nám se daří, to je krása, říká muž, jehož Faltýnek prosadil na post hejtmana

„Přesně takhle si představuji, že by kraj měl fungovat: vloni jsme oznámili, že jednou z našich priorit bude oprava silnic. Ihned jsme zpracovali plán, jak postupovat, začali shánět peníze, ať vše neplatíme jen z krajské kasy, a letos už opravujeme a otevíráme jeden dokončený úsek za druhým," uvedl Okleštěk ve svém úvodníku na webu kraje. Na ten byla naše redakce upozorněna tamní zastupitelem.

Krom jiného hejtman Okleštěk, který v minulosti odmítl rezignovat na funkci poslance a zachoval si obě práce naráz (funkce poslankyně se na výzvu premiéra Babiše vzdala pouze středočeská Jaroslava Pokorná Jermanová: karlovarská hejtmanka Mračková Vildumetzová a moravskoslezský hejtman Vondrák jsou na obou místech doposud), připomíná také sté výročí naší vlasti.

„V říjnu vyvrcholí oslavy výročí Československa. Uctěme při té příležitosti nejen Masaryka a Štefánika, ale vzpomeňme i na babičky, dědečky a další předky, kteří pro naši republiku – ať už se jmenovala jakkoliv – žili, pracovali a mnohdy i umírali. Za to, jak dobře (ve srovnání s většinou obyvatel planety) se dnes máme, vděčíme právě jim," uvedl.

Připomeňme, že Oto Košta a Ladislav Okleštěk měli vzájemné nesympatie hned od začátku. V kuloárech se mnozí Oklešťkovi posmívali za neustále sexistické vtipy na ženy a podivovali se nad jeho luxusním autem, u lékaře Košty byl pro změnu zmiňován údajný alkohol. To ovšem Košta odmítl.

Poslanec Okleštěk dokonce prý při prvním setkání řekl, že Koštu považoval za dealera nějaké firmy. Budoucí hejtman se podle vlastního vyprávění hlasitě ohradil. „Říkal jsem mu: Pane, pokud jste to, co tvrdíte, tak bych si na vašem místě aspoň vygoogloval Who is who. Já vám to přeložím, to je kdo je kdo, víte, vy asi anglicky nevládnete. Jsem pětatřicet let lékařem, učím na dvou lékařských fakultách, jsem poradce slovinského profesora Gorazda Stokina v ICRC, to je vědecko-výzkumné centrum pro výzkum alzheimera u svaté Anny v Brně. Jenom, prosím, nepleťte si Slovensko a Slovinsko,“ naštval se prý tehdy Košta.

Psali jsme: „Tohle je přeci skandální, ku*va! A oni mi řekli, že nejsou peníze!“ Kraj, kde vládne ANO, dá na propagaci svého loga téměř deset milionů Pane, víte kolik já už rozdal koblih? No tak jsi vyhrál, tak se neposer, řekl mi po volbách nakvašeně Faltýnek. Vypráskaný hejtman Košta se rozpovídal o všem, co v ANO zažil Poskok Fiala od Okamury. Proti-babišovská skupina ostře o poslanci "takzvané" přímé demokracie Šaškárna, ostuda, alkohol. Drsné sesazování hejtmana Košty, který se přirovnal k... No, neuhodnete

