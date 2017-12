Napadají nás na ulici i na sociálních sítích! Židé v Německu se necítí bezpečně a volají o pomoc

Období vlády Angely Merkelové je oceňováno za to, že údajně přineslo zemi stabilitu. Možná to platí pro ekonomiku, ale dle všeho se stabilita netýká vzájemných vztahů ve společnosti.

Německo je dáváno jako úspěšný příklad vyrovnání se s vlastní minulostí. Vzhledem k narůstajícímu antisemitismu však vše nasvědčuje tomu, že se našemu sousedovi minulost vrací zpátky. Politici a média se nicméně nemohou shodnout na tom, jestli za sílící antisemitismus mohou spíš nově příchozí muslimští přistěhovalci, či spíše rodilí Němci, kteří jsou označováni za „krajní pravici“.

Faktem nicméně zůstává, že Židé se v Německu cítí stále méně bezpečně. A to přesto, že z Německa stále více dominuje ideologie multikulturalismu a společnost ještě nikdy nebyla natolik otevřená přistěhovalectví. Tato otevřenost se však týká spíš migrantů z Blízkého východu a Afriky, kterou prosazují zejména levicové strany jako SPD, Zelení a Levice. Politické strany z levicového spektra jsou však zároveň více než jiné kritické vůči Izraeli a z toho pramení i jejich poněkud přezíravý vztah k židovské komunitě.

Bývalá šéfka Ústřední rady Židů v Německu Charlotte Knoblochová tvrdí, že němečtí Židé žijí v každodenním strachu. „Na veřejných místech se můžeme projevovat jen pod policejní ochranou a řídit se striktními bezpečnostními pravidly. V opačném případě nám hrozí vážné nebezpečí. Agresivní napadání na ulici či na sociálních sítích kvůli židovskému původu je v současném Německu každodenní realitou.“

Knoblochová konkrétně hovořila o zničení chanukových svíček v Heilbronnu a zrušení veřejných oslav svátku chanuka v Mülheimu z obav před možnými násilnostmi. „Antisemitský motiv je v těchto případech zřejmý na první pohled. Opět se tak potvrdí to, na co si stěžujeme již delší dobu. A to, že židovské instituce, synagogy či hřbitovy a vůbec vše, co souvisí se židovstvím, jsou terčem nenávisti a cílené destrukce.“

Bývalá šéfka Ústřední rady Židů vyzývá vládu, aby konečně zasáhla. „Antisemitismus v rámci levice, muslimské komunity a vůbec celé společnosti stále posiluje. Je nejvyšší čas zřídit úřad, který se bude těmito hrozbami vážně zabývat. Měl by mít ovšem silné pravomoci, jinak jeho zřízení nemá žádný smysl. Včera bylo pozdě a německé úřady se měly rostoucímu antisemitismu postavit již dávno,“ míní Knoblochová.

autor: pro