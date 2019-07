Napružený Babiš na letišti: Jaká vládní krize? To stále říkáte jen vy, ČT

V krátkém brífinku na ČT24 premiér Andrej Babiš nastínil, o čem chce jednat s šéfkou Evropské komise. Zmínil případ německé „pirátky“, která pašovala migranty. „Vstupem Pirátů a Zelených do EP to znovu máme na stole,“ říká. Je prý nutné se také zabývat klimatem a vést diskuzi, jaké jsou emise u baterií. A že by Jourovou nechtěli jmenovat kvůli Čapímu hnízdu? „Jsou to drby, buď vašich zpravodajů, nebo našich europoslanců,“ odbyl ČT premiér.

Andrej Babiš informoval, že letí do Bruselu na další jednání Evropské komise s její předsedkyní Ursulou von der Leyen. Podle něj je pozitivní, že Česko je třetí země, která dostala na jednání termín. „Já jsem s paní předsedkyní mluvil už dvakrát v telefonu, naposledy to bylo v sobotu, to jsme mluvili 15 minut, velice podrobně a já samozřejmě chci s ní projednat i hlavní témata, která nás zajímají, což pro Českou republiku je příští evropský rozpočet.“ Návrh rozpočtu se mu nelíbí, zejména, že „jdou dolů“ kohezní fondy, údajně o 24 %. Babiš říká, že by preferoval snížení v evropských sociálních fondech. Anketa Myslíte, že volební blok ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN vyhraje parlamentní volby? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 5162 lidí

„Když jsme zjistili, a to bylo samozřejmě domluveno za našich předchůdců, že nejsme schopni čerpat celou částku, tedy 520 mil. euro na internet a potřebovali jsme přesunout asi 250 mil. euro na podporu zdravotnictví, mateřských škol, tak bohužel to vyjednávání s Komisí trvalo 10 měsíců,“ posteskl si premiér, takže by podle něj bylo potřeba, aby v tomto směru byla Komise akčnější.

Jako další téma zmínil bezpečnost a Frontex: „Některé země podle mě Frontex vůbec nepotřebují, protože mají vlastní kapacity pobřežní stráže, navyšuje se tam počet 1 500 policistů na 10 tisíc, i když to podle mě vůbec není potřeba a ty peníze by se daly použít na jiné záležitosti.“ Prý dojde i na migraci. „Vstupem Pirátů a Zelených do EP to znovu máme na stole, kde vlastně ta pirátka, která porušila italské zákony a pašovala lidi, tak je vydávána za hrdinu,“ zmínil Babiš, ale dodal, že v Evropě zákony stále platí a pašování je kriminální činnost. „Naši dva řidiči za to skončili ve vězení ve Francii, my jasně říkáme, že ilegální migraci nechceme, že je potřeba to řešit aktivně, novou zahraniční politikou,“ prohlásil premiér. Je nutné prý řešit problémy v Africe, v Sýrii a Libyi konkrétním plánem. Fotogalerie: - Československo v Darney

Dále chce řešit klima a klimatickou změnu. „Ty cíle pro automobilový průmysl, který Evropský parlament a Komise schválila ještě v únoru 2014, tzn. snížit na 95 gramů CO2 na ujetý kilometr a následně od roku 2030 další snížení o 37 %, by znamenalo, že všechna auta by musela mít spotřebu 2 litry na 100 kilometrů,“ pravil premiér a dodal, že bez elektromobilů cíl splnit nejde a je namístě diskutovat, jaké jsou emise při výrobě baterií a zda je nutné stanovit cíl nulových emisí do roku 2050.

Na závěr dodal, že eurokomisařka Jourová prý měla těžké portfolio a je zde podle něj šance, že by mohla získat nějaké „lepší“, ekonomické, jako je například vnitřní trh. Babiš dále zdůraznil, že Jourová a eurokomisaři obecně nepracují v zájmu Česka, ale pro celou Evropskou unii. O navržených eurokomisařích se podle něj dozvíme až na konci září, protože jejich jmenování protáhnou všechna jednání a procedury. Od ČT přišel dotaz, zda by na jmenování Jourové nemohla mít vliv kauza Čapí hnízdo a podobné. „Já jsem takové hlasy nezaznamenal, jsou to drby, buď vašich zpravodajů, nebo našich europoslanců, to vůbec neberu vážně,“ odbyl ČT Babiš. A popřel, že by existovala nějaká vládní krize. „To vy stále říkáte v ČT,“ rýpl si premiér s tím, že vláda funguje a zasedá, a je to ČSSD, která má krizi.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „To bude jízda.“ Ondřej Hejma ví, co nás čeká. A jak je to s migranty v Česku Babiš navrhne von der Leyenové do Evropské komise Jourovou Václav Havel a šavle: VIDEO, které vzbudilo pohoršení Ponížený Babiš. Jindřich Šídlo sdělil, kdo v Česku skutečně vládne

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas