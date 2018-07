Napsali si Malá a Krčál své částečně opsané práce skutečně sami? Po spekulacích jsme se podívali na „manufaktury“ nabízející hotová díla na zakázku

„Nevěříme, ze Malá a Krčál opisovali. Spíše si práci nechali komplet udělat od někoho jiného. Ten někdo jiný ji pak samozřejmě zčásti opsal... Ve finále vyhozených, odhadem 20-50 tisíc korun,“ objevilo se na facebookovém postu renomovaného ekonomického serveru MotejlekSkočdopole.com. Přestože se potrefení politici ANO a ČSSD Malá i Krčál dušují, že diplomové i bakalářské práce, ve kterých se zčásti objevují převzaté pasáže z jiných prací bez příslušných citací, psali sami, podezření ekonomického serveru MotejlekSkočdopole.com zřejmě vůbec necílí špatným směrem.

Proč? Na internetu lze najít hned několik serverů, které nabízejí vypracování vysokoškolských prací za pár tisíc korun. Pokud je student movitější a jeho studijní zodpovědnost se limitně blíží nule, zajisté si vypracování bakalářky nebo diplomky rád zaplatí.

Podstupuje ale velké riziko. Minimálně odevzdání nekvalitního, z různých irelevantních pramenů poskládaného dokumentu. V horším případě pak práce opsané. Pokud se na takovéto plagiátorství na objednávku přijde, autor, no promiňte autor, práce se k tomu, že si práci koupil, velmi pravděpodobně nepřizná. Čelil by totiž ostudě mnohonásobně větší.

Autor takového plagiátu nemusí mít problém jen na úrovni politické, pokud se veřejně angažuje. Komplikace ho mohou čekat i v rámci jeho vysokoškolského vzdělání. „Za plagiátorství lze považovat úmyslné kopírování cizího textu a jeho vydávání za vlastní, nedbalé nebo nepřesné citování použité literatury, opomenutí citace (byť neúmyslné) některého využitého zdroje. Při vytváření odborných textů v rámci studia je proto nezbytné seznámit se s pravidly citační a publikační etiky. Nejčastěji užívané citační styly včetně citační normy ISO 690 jsou zpracovány například v Metodice tvorby bibliografických citací,“ stojí například na webu Masarykovy univerzity v Brně.

Sankce za plagiátorství jsou podle uvedeného textu stanoveny už na úrovni autorského zákona. Z pohledu studia a vytváření závěrečných bakalářských, magisterských a disertačních prací, případně jiných prací v rámci studia, je plagiátorství jedním ze základních přestupků vůči akademickým mravům, a má tedy své místo mezi přestupky v disciplinárním řádu každé fakulty.

„Za disciplinární přestupek lze uložit napomenutí, podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení, nebo i vyloučení ze studia, je-li zřejmé, že byl disciplinární přestupek spáchán úmyslně,“ varuje web Masarykovy univerzity. Plagiátorství může mít ovšem i rovinu trestného činu. A to porušování autorských práv či činu poškozování cizích práv.

Napíšemezavás.cz

Kdo tedy zpracování bakalářských či diplomových prací nabízí? Stačí na internetu zadat klíčová slova a můžete si vybírat hned z několika nabídek. Tvorbu prací nabízí například tyto servery: http://m.vsprace.cz/bakalarske-prace,

https://www.seminarkyza1.cz/bakalarska-prace/, http://www.napisemezavas.cz/diplomova-prace, http://www.profipodklady.cz/cenik-sluzeb/.

„Tak, jako mnozí další, možná i Vy studujete obor, který Vás příliš nebaví, a nejraději byste ze školy odešli, jenže okolnosti Vás nutí zůstat. Zvláště pak pokud jste si vybrali některý z humanitních oborů a Vaší každodenní společností jsou desítky učebnic a skript. Při psaní bakalářské práce Vás v případě těchto předmětů nečeká nic zajímavého, ba přímo naopak - tvrdá dřina a hledání různých zdrojů pro napsání teoretické části. Následuje praktická část, která se jednoduše nikde opsat nedá. Důvodů, proč se rozhodnout pro napsání bakalářské práce, může být vícero. Je to ztráta chuti něco vypracovat, nedostatek času, ale i jiné problémy,“ dočtete se například hned na prvním zmiňovaném serveru. A jaké je tedy podle jeho vlastníka řešení? „Bakalářská práce od nás, to je záruka kvality a anonymity. Při pomyšlení, že někdo napíše bakalářskou práci za Vás, mnoho z Vás napadne, jestli ji napíše skutečně kvalitně, jestli bude jedinečná a nebude se tak jednat o plagiát. V našem systému si právě Vy vybíráte autora, který bude Vaši práci psát. S ním také budete komunikovat a korigovat případné nedostatky. Jelikož každý autor disponuje referencemi a hodnocením, je pro Vás velmi jednoduché vybrat si toho nejlepšího,“ tvrdí web. A cena? Za hubičku. Pohybuje se okolo 250 korun za jednu normostranu. S ohledem na to, že bakalářská práce by měl mít 30 až 40 normostran, žádná drahota.

Web napíšemezavás.cz pak nabízí v akci cenu diplomové práce, ale i dalších závěrečných prací – dizertací nebo rigoróz, za 339 korun za normostranu. S ohledem na to, že diplomová práce by měla čítat minimálně 60 normostran, opět cena v porovnání s osobním dílem a věnovaným časem za hubičku. Necelých 25 tisíc. Na serveru www.seminarkyza1.cz pak lze pořídit normostranu diplomové práce za 319 korun.

Jeho vlastníci vás dále ujišťují, že „tvůrčí a inovativní kolektiv ostřílených pisatelů Vás rozhodně nenechá na holičkách!“ „Naše služby neznají mezí. Diplomová práce z jakéhokoliv oboru, lhostejno zda v angličtině či češtině. Jen u nás máte jedinečnou příležitost objednat si 100% originální a perfektně zvládnuté podklady k diplomové práci! Pokud jste se tedy při psaní své diplomové práce dostali do slepé uličky a zajímá Vás alespoň některá z níže uvedených otázek, přečtěte si nejprve náš článek na téma diplomová práce, v němž se dozvíte nejen všechny užitečné tipy pro co nejlepší výsledek, ale také způsob, jak si objednat podklady k diplomové práci na míru ještě dnes!,“ láká dále web Napíšemezavás.cz.

Poskytování takovýchto služeb není trestné. Problematickým se ale může ukázat kvalita zpracování prací a používání zdrojů a podkladů. Sice se o tom v českém školství nahlas nemluví, ale největší problém nespočívá v předkladatelích takto vypracovaných děl, ale v jejich posuzovatelích – vysokoškolských pedagozích. Ti si totiž často buďto nedají práci s ověřováním zdrojů takovýchto děl, či s nimi souvisejícím plagiátorstvím. Nebo si s ním práci vůbec dát nechtějí. To už je pak otázkou jejich akademické profesionality. V horším případě lenosti. V nejhorším pak možnostmi finančních motivací od popisovaných turbostudentů. A to už je pak zatraceně špatně a možná i téma na práci pro policii.



autor: Jaroslav Šťastný