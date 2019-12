Nářez Laca Décziho: Zeman jak má ohlou tu hlavu... Klaus je kámoš. A Babiš...

Déczi koncertuje po celém světě, dvakrát za rok má turné v České republice. Na otázku, kde se mu hraje lépe, jestli v Čechách, čí Americe, odpověděl, že rozdíl nijak nevnímá. „Publikum v Americe je podobné jako české. Jsou tam všelijací lidé, i blbí, ostatně jako tady. Buď lidi mají muziku rádi, nebo ne. V emigraci jsem nečekal, že se prosadím. Měl jsem trochu štěstí. Měl jsem dobrý začátek,“ říká trumpetista Laco Déczi. Anketa Prospěl spolek Milion chvilek pro demokracii České republice? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 34637 lidí

Ač je to velmi uznávaný hudebník, bývá ke svým hudebním počinům někdy kritický. „Když si poslechnu nějakou svoji nahrávku, když něco točíme, tak lituju, že jsem nedělal nějaké jiné zaměstnání. To je takový trik. To už jsem poučen. To se nesmí pak chodit po hraní poslouchat do režie, jelikož to se pak člověk nevyspí.“ řekl s úsměvem Déczi.

Dnes se v Americe známí a úspěšní lidé třesou strachy, aby je nenahlásili na MeToo za případné sexuální obtěžování z minulosti. Déczi ale prý nemá obavu, že by se mu mohlo něco podobného s nějakou svou fanynkou stát. „Toho se neobávám, ona ví, že já mám hovno. MeToo je kravina, je to odporný, já to nenávidím. Je to puritánství a jsou to idioti. Kdyby šli mladí k volbám, tak to odhlasujou a nebude to, ale sedí tam starý, hnusný báby a prosazujou tohle,“ podotkl muzikant.

Následně prozradil, že k současnému americkému prezidentu Donaldu Trumpovi chová velké sympatie. „Je mi hodně sympatický. Je to člověk, který mluví otevřeně a říká, co chce. Kdežto všichni před ním byli uhlazení. Obama byl černošský kazatel a bylo to o hovnu. Bush zase nepobral moc rozumu,“ zhodnotil americké prezidenty Déczi.

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2019

„To, že Trump mluví otevřeně, je strašná síla nejen na Ameriku. On nechce nikoho trápit svými problémy, říká: I'm OK. Přitom má problém jako kráva. Získává postupně lidi, protože dělá věci, které žádný neudělal,“ pokračoval Déczi. Ocenil, že Trump například zrušil dotace od státu americkým pojišťovnám, které považuje za zlodějské.

Své řekl i k dnešní rozdělené české společnosti. „Největší kravina byla, že se rozdělili Češi a Slováci – stejný jazyk, stejní blbci,“ řekl. Dění v české společnosti sleduje a nechápe jednu věc, že komunisti, kteří zabíjeli lidi, jsou ještě v parlamentu a že vůbec mluví v televizi. „Demokracie v Česku není dotažená. Komunisti měli být zavření a měli se z nich vytahat prachy. Když přijde demokracie, musí se to týkat všech, to znamená, že tam by měli být i esesáci ve vládě,“ podotkl.

„Václav Havel to začal celé dobře, akorát to udělal tak dobrácky, že nebude ubližovat, ale tam nešlo o ubližování, ale zachování zákona. Ty lidi byli zločinci, tak proč mají být na svobodě. Proč tu teď nějaký Jakeš mluví v televizi? Nepochopim, že se jim ještě nic nestalo. Kdyby se to vrátilo zpět, tady by to odsralo hodně lidí, ti by s náma zatočili,“ myslí si hudebník.

Prezidenta Miloše Zemana považuje Déczi za „filozofa pro blbý“. „Nejdřív něco přečte, a pak to ví. A má něco s krčním svalem, jak má pořád ohlou takhle tu hlavu na stranu,“ předvedl názorně muzikant.

Připojil i svůj názor na premiéra Andreje Babiše. „Ten mi připadá jako taková zlá včela v obličeji. Taková neplatná včela v úle. Všechno to začiná takovým malým strachem a už to znamená, že demokracie pomalu ubývá... To je problém u Babiše,“ varoval.

Exprezidenta Václava Klause, milovníka jazzu, zná prý Déczi jako velmi inteligentního člověka, se kterým se kamarádí. „Klaus dělal ve státním divadelním studiu hlavního ekonoma, on tam pro tu muziku dělal to, že se tam skutečně hrál jazz. Teď se tam nic neděje, protože ten s tou zahnutou hlavou tomu vůbec nerozumí,“ uzavřel trumpetista s tím, že na Klause nepoví nic špatného, protože je to „kámoš“.

Psali jsme: Víte ho*no! Trump je nejlepší, Arabové jsou blbci, nic neumí. A Karel Gott mi visí u... Laco Déczi vzpomínal Hudebník Laco Déczi bez servítků o Karlu Gottovi i o národu: Češi vědí ho*no! Smál se jak jebnutý. Nejsem buzerant! Topolánek prosil marně, známý hudebník mu třískl s telefonem „Všichni prezidenti stáli za ho..., všichni jenom lhali. Když černoch krade, říkám mu ne*r,“ rozjel se slavný hudebník

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.