Nářez z EU: Místní v práci, cizinci na podpoře. Německo, Švédsko, Belgie... To jsou čísla

Česko, jak sám Eurostat konstatuje, si může gratulovat. Obecně se řadí k premiantům, co se týče zaměstnanosti, pohybuje se nad hranicí 80 %. Náš stát má také největší míru zaměstnanosti lidí narozených mimo státy Evropské unie. Dokonce je statistickou anomálii, jako jediná země ze zobrazených má větší nezaměstnanost lidí narozených v Česku a v EU než těch, kteří do Česka přišli z nečlenských zemí. Ve všech ostatních zemích lidé z neunijních zemí v zaměstnanosti více či méně zaostávají.

V některých zemích dost signifikantně. Velké rozdíly mezi rodáky a přistěhovalci odjinud má z unijních zemí Švédsko, Německo, Nizozemí, Dánsko, Rakousko, Finsko, Malta, Bulharsko, Francie, Belgie, Lucembursko a z neunijních Švýcarsko a Norsko. Až na Bulharsko se jedná o země západní Evropy, popř. tedy země prvního světa.

Infografika Eurostatu o zaměstnanosti v EU:

žlutá – rodilí občané, modrá – občané ze zemí EU, oranžová – lidé ze států mimo EU

Jak Eurostat také připomíná, nejhorší v tomto ohledu je Belgie. Pouze lehce nadpoloviční většina tamních neunijních přistěhovalců pracuje. Rodilí Belgičané přitom mají míru zaměstnanosti větší než 70 %. Podobná situace je v Řecku, tam také zaměstnanost přistěhovalců nestoupá vysoko nad 50 %. Ovšem v zemi má práci pouze 60 % rodilých Řeků, rozdíl není tedy zdaleka tak propastný jako v Belgii.

Naopak podobně jako Česká republika, i když s menší zaměstnaností, je na tom Slovensko, Slovinsko, Litva a Estonsko. A pro někoho možná překvapivě také Itálie. Ovšem ta má obecně problémy se zaměstnaností, nedosahuje ani 65 %, a to ani u rodilých Italů. Hůře je na tom jen Řecko, celkově čtyři turistické destinace Řecko, Itálie, Španělsko a Chorvatsko tvoří chvost tabulky. Nejlépe jsou na tom se zaměstnaností rodáci ve Švédsku a na Islandu. Doplňme, že v roce 2020 udeřila na Evropu koronavirová pandemie.

