Narkomani ať berou legálně, navrhl Pirát. A přišla mu odpověď

Pirátský poslanec Vymazal navrhuje, aby narkomani, kteří se nehodlají drog vzdát, měli možnost drogy užívat pod lékařským dohledem. Celá řada lidí ovšem vidí hlavně problémy. Včetně člena Přísahy, bývalého policisty Romana Pavlíka. Vymazal prý přestřelil, ale je možné, že se jen snaží Piráty zviditelnit. „Znamenalo by to překopat komplet legislativu včetně trestního zákona,“ namítá bývalý policista.

reklama

Anketa Bojíte se klimatické katastrofy? Ano 5% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 894 lidí uvádí CNN Prima News. Těmto lidem by pak při předávkování pomáhal lékařský personál.

Dle televizní stanice by poslanec lákal na teplou sprchu a oblečení. „Teplá voda a hrnek čaje znamená pro tyto lidi strašně moc, takže tam ochotně chodí. Oni tam nechodí s tím, že když se předávkují, tak je někdo zachrání, ale právě kvůli těmto maličkostem,“ říká Vymazal a dodává, že právě na těchto místech by se o ně mohli zajímat sociální pracovníci.

Ovšem vládní ANO tento návrh odmítá s tím, že by se jednalo o de facto legalizaci drog. Ani odborníci nejsou z pirátského návrhu příliš nadšení a Ministerstvo zdravotnictví se navíc táže, jak by tyto místnosti fungovaly v rámci legislativního systému, tedy zda by se jednalo například o poskytovatele zdravotních služeb nebo sociálních.

Tomáš Vymazal Piráti



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kromě ANO se k nápadu Tomáše Vymazala vyjádřil i člen Přísahy, Roman Pavlík, bývalý policista. Policisté jsou obecně v řadách Přísahy hojně zastoupeni a jsou to právě policisté, kteří s narkomany často přichází do styku. Pavlík si není jist, zda svůj návrh poslanec míní vážně a spekuluje, že by se také mohlo jednat jen o pokus Piráty před volbami zviditelnit. A to poslancem, který má velkou naději být v příští vládě.

„Myslím si, že toto ‚chlapec‘ přestřelil. Celý svět bojuje proti drogám a jejich užívání, vynakládáme miliardy našich společných peněz z našeho státního rozpočtu a to nejen na protidrogovou kampaň, tak i na léčbu závislosti užívání. Česká republika se už jen tímto návrhem zviditelnila v celém světě,“ tvrdí Roman Pavlík.

„Nemusím psát, co by to bylo nejen za ‚světový unikát‘, ale znamenalo by to překopat komplet legislativu včetně trestního zákona...“ uvádí bývalý policista.

Psali jsme: Kradou všichni, ano. Schválně kazíme, přiznala ODS. Vidle do všeho. Končící poslanec řekl úplnou pravdu „Zrušeno, zrušeno, konec, zavřít, nic nebude!“ Pražský magistrát likviduje zahrádky, aniž by se o tom s kýmkoli bavil Šlachtova Přísaha prý má problém „S cigánama sedět nebudu, si se pos*al? Co teda s tym Šlachtou, k*rva?!" V ODSce roste napětí a strach před policejní stranou. Už i za hranicemi Brna

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.