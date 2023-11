Nas...é pohledy cizinců... Kalousek zuří. Toto se mu stalo na letišti

reklama

„Před chvílí jsem udělal na letišti Václava Havla neuvěřitelnou zkušenost, se kterou se nemohu smířit. Přiletěl jsem z daleka, s těžkým kufrem, chtěl jsem si vzít taxi. Na nástupišti stála řada hezkých aut společnosti Uber. Nepreferuji sice tuhle značku, ale dobrá, asi má s letištěm smlouvu. Jenže jsem se dozvěděl, že aby mi byla služba poskytnuta, musím si ji objednat přes aplikaci, nebo se zaregistrovat v terminálu v letištní hale. Nechci ani aplikaci, ani se nechci nikde registrovat. Chci taxíka, kterému zaplatím buď kartou, nebo v hotovosti a dostanu účet. Tečka,“ píše na svém profilu Miroslav Kalousek.

„Jenže to mám smůlu, jen za těchto podmínek mě nikdo z čekajících taxiků odvézt nesmí a jiná společnost než Uber na letišti taxislužbu neposkytuje. Tuhle marnou diskusi jsem v danou chvíli nevedl jen já, ale řada šokovaných cizinců, kteří nechápali, proč by se měli někde registrovat, nebo si pořizovat aplikaci, když chtějí jen odvézt taxíkem z letiště do hotelu. Takže jsem se nejenom nesvezl, ale ještě jsem se styděl za poměry ve vlastní zemi. Moc prosím jak akcionáře letiště, Ministerstvo financí ČR, tak hlavní město Prahu, zjednejte nápravu. Tohle je totiž strašná ostuda,“ konstatuje Kalousek.

„Letiště VH je branou do země, která musí být přátelská. Když sem někdo přiletí poprvé v životě a tohle bude jeho první zkušenost, bude si možná přát, aby to byla i zkušenost poslední. Procházel jsem různými letišťmi do mnoha zemí na světě, ale tohle jsem nezažil nikde. A nas…é pohledy a nevěřícné kroucení hlavou cizinců, kteří tuhle zkušenost dělali paralelně se mnou, si budu pamatovat dlouho. Oni jistě také,“ zakončil.

„Tvl. Ty jsi asi v Bruselu měl vždycky odvoz, že? Neuvěřitelná zkušenost. Uber je přes apku...“ zareagoval na Miroslava Kalouska Miroslav Singer.

„Já Ti Tvůj Uber neberu. Objednávej si ho kdykoliv přes appku. Když ale nemáš jinou možnost, jak odjet z letiště VH, tak je něco špatně,“ zkonstatoval Kalousek.

Kalouskova slova pak rozebral také právník Ondřej Dostál. „Jak typické. Bordeláři neumějí chránit férový trh (postihovat taxi-zlodějnu, třeba i skrz mystery shoppery a za okradení game over). Neumí ani ‚veřejné‘ řešení (vlastní taxíky, vláček na letiště). Tak to zmonopolizovali Über-byznysu. Proč mi to připomíná Válkův přístup k lékárnám a zdravotnictví obecně? Sorry za odbočku, teď konstruktivně: Lidové řešení je poprosit rodinu/kámoše, aby pro vás na letiště přijel; aneb neformální taxislužba po selhání trhu, musíme si pomáhat, aspoň se utuží vztahy. Další lidové řešení je busík AE či linkáč + vlastní auto poblíž některé z jeho zastávek; aneb neformální řešení neexistujícího metra/rychlodráhy a odstavných parkovišť, občané pražských čtvrtí děkují. Pak by šlo taky povyhazovat neschopné či zkorumpované lidi z uvedených organizací a zvolit buď to tržní (s ochranou zákazníka), nebo veřejné (koleje, vlastní taxíky) řešení, ale to je utopie. Takže tady a teď díkybohu za ochotné rodiny nebo AE-bus,“ zmínil.

