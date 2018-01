Nás největší udavač v Bruselu, obvinil Babiš lidoveckého europoslance. A ve sněmovně propuklo peklo

Pavel Blažek jen nevěřícně kroutil hlavou nad tím, co říkal u řečnického pultíku Andrej Babiš. Pokud si dolili tvrdit, že v České republice lze kohokoliv stíhat prakticky na objednávku. Pak je třeba si uvědomit, kdo už čtyři roky řídí ministerstvo spravedlnosti. Je to Robert Pelikán z hnutí. Pokud se Babiš domnívá, že se tu mohou dít tak strašlivé věci, jako je zahajování trestního stíhání na objednávku, proč s tím Babiš jako někdejší vicepremiér či Robert Pelikán jako ministr spravedlnosti něco neudělali.

Vedle toho si Blažek rýpl i do bývalého detektiva z týmu Roberta Šlachty Jiřího Komárka. „Kdyby mě pan Komárek viděl s panem Faltýnkem, tak by z toho dovodil, že jsme prodávali ČEZ nějakému našemu kámošovi. Bohužel,“ posteskl si.

Poukázal také na to, že on sám jako politik upozorňoval na problematické jednání státních zástupců na Úřadu vlády ČR v roce 2013 nebo na případ někdejší ředitelky Energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové, která nakonec byla soudem uznána za nevinou.

Když Blažkova slova slyšela Kateřina Valachová, okamžitě vyrazila k řečnickému pultíku. „Já protestuji proti útokům na státní zástupce a doufám, že v tom nehodláte pokračovat,“ ozvala se úsečně a rozezleně Valachová.

Na ni zareagoval Zbyněk Stanjura. „Buďte konkrétní, kdo zaútočil na státní zástupce? Nebyl to pan premiér?“ tázal se Stanjura. Vždyť právě premiér útočil na státní zástupce. Nemluvě o tom, že opakovaně posloucháme, že pánem trestního řízení je státní zástupce, který byl v postatě pět let pánem také nad případem Aleny Vitáskové, která byla nakonec očištěna.

A v tu chvíli už se neudržel Robert Pelikán. „Já musím reagovat na to, co řekl kolega Stanjura. Já nevím, jestli on chce žít v zemi, kde ministr spravedlnosti zastavuje trestní stíhání. Vy říkáte, že celou tu dobu byl ministr spravedlnosti z této strany a nic s tím neudělal. Tak co s tím, panem kolego, chcete dělat,“ ptal se Pelikán podrážděně.

O slovo se přihlásil také lidovecký poslanec Marek Výborný, který se důrazně zastal svého kolegy europoslance Tomáše Zdechovského, který je členem Kontrolního výboru Evropského parlamentu. Fakt, že se výbor sešel k jednání nijak nesouvisel s kauzou Čapí hnízdo, což potvrdila i europoslankyně zvolená za hnutí ANO Martina Dlabajová. Na Zdechovského přitom předtím Babiš v projevu brutálně zaútočil, když jej otituloval "náš největší udavač v Bruselu".

