Nasadit armádu! volal profesor Flegr. Soukup se divil

Udženija pak řekla, že v zastupitelstvu i v Poslanecké sněmovně přišli s návrhem navýšení počtu odběrových míst. „Protože si myslíme, že je to celorepublikový problém.“ Odebírat vzorky by se prý daly i v lékárnách, tedy v těch, kde jsou na to patřičně proškoleni. Jako největší problém vidí, že reakce přichází pozdě a není plán pro různé scénáře počtu nakažených. Co se týče Prymuly, Udženija neměla starost, že by si nedokázal vůči Andreji Babišovi prosadit své.

Robin Povšík doplnil, že je za ministerstvo práce a sociálních věcí v krizovém štábu a právě téma kapacity testování se na jeho prvním zasedání probíralo a členové došli k tomu, že kapacitu je třeba zvýšit.

Flegr volal po zpětinásobení kapacity a zavedení rychlotestů. „Dneska se dělají testy, které se dělají ze slin, takže se nemusí šťourat nějakýma tyčema v nose nebo v čem,“ prohlašoval. Soukup se zeptal, co by to přineslo. „Věděli bysme, kdo může pobíhat a kdo nemůže pobíhat. Ty lidi by okamžitě věděli, jestli to, co mají, je chřipka nebo to. Dneska týden váhají a pak týden nebo 10 čekají, až na ně přijde řada. Nesmysl,“ mínil parazitolog. A na nedostatečnou kapacitu trasování by nasadil armádu nebo dobrovolníky. „Musí se povolat armáda, musí se povolat lidi,“ prohlašoval vědec. I Soukup se divil, proč na obvolávání lidí nejsou použiti pracovníci z call-center.

Flegr pak odstartoval svůj argument s exponenciálou, kterou si prý nikdo „neproložil“. „Kdokoliv z těch epidemiologů, když se na to podíval, tak musel říct, tak musel říct: Teď budeme potřebovat 5x větší trasovací kapacity než máme. Takže to se nedá udělat standardně,“ mínil. A varoval, že růst je vyšší než exponenciální.

„My jsme v opozici a my to říkáme dlouhodobě, že ty testovací kapacity nestačí, proto jsme i přišli s konkrétním návrhem, aby se začalo testovat i v lékárnách. A tady prostě vidíte, že nám to od července roste, a tady pánové a dámy ve vládě museli vědět, že když přijdou děti zpátky do škol, když se prostě vrátí ten běžný život po prázdninách, tak když už nám to roste v červenci, tak v září to bude mnohem horší. A jestli se probrali až teď v září, když vidí čísla, tak to je mi líto, ale příště mají lidé volit ODS, protože my bychom to zvládli mnohem líp,“ využila situace Alexandra Udženija. Povšík se zasmál, že by mohl říkat, aby lidé volili ČSSD, protože vicepremiér Hamáček o tom mluví už půl roku. „Mluví, ale nic nedělá,“ namítala Udženija. Povšík se ptal, zda má Hamáček pod sebou testovací zařízení a Udženija prohlašovala, že je to jedno, že ČSSD je ve vládě.

Podle Povšíka byla chyba, že se zrušila povinnost mít roušky ve vnitřních prostorách. „Všude kolem nás, Slovensko, Německo, Rakousko, prostě v těch uzavřených prostorech, obchodních centrech, ale i ve frontách přes léto ti lidé ty roušky museli mít. Obsluha v restauracích, na zahrádkách. Nikomu to neublížilo, všichni to přežili, zvykli si na to. My jsme udělali chybu, podlehli jsme. Tedy, my ne, já určitě ne, ale byla tady ta chyba a teď se snažíme ty věci napravit,“ řekl krajský lídr ČSSD a vyzval, aby se lidé dívali do budoucna.

Soukup se vrátil k počtu hospitalizovaných a Flegr prohlásil, že za 10 dní začne exponenciálně narůstat i ten. „Mně přijde, že ti klinici nebo ti zástupci těch nemocnic tuhle jednoduchou logiku nevidí, protože říkají, že mají ještě kapacity. Ale to se jim za těch pár dní při tom exponenciálním růstu naplní. To budou tři dny. Furt to jde, furt to jde, ježišmarjá, jakto že je jich tu 10x tolik?“ strašil. Udženija se přidala na stejnou vlnu, jako největší problém ovšem viděla počet nakažených zdravotníků.

Flegr se vyslovil pro opatření, která by zbrzdila nárůst dalších nakažení, ale neškrtila by ekonomiku. Ale jako hlavní viděl navýšení kapacity testů a mluvil o metodách, při kterých se prý vůbec nemusí izolovat DNA. „Každej si odebere sliny, pošle, zahřeje se to, hodí na PCR...“ nastínil zhruba.

Soukup nadhodil, že už byly zavedeny roušky v obchodech a vnitřních prostorách, ale podle Flegra není možné čekat na to, zda opatření zabere, ale dupnout na brzdu a pak uvolňovat. „Jinak za to zaplatíme jednak strašně moc peněz a strašně moc životů,“ varoval.

