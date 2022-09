Nastane šok? Praha: Vztek a Hřib. Hrozí, že Fiala bude zklamán

reklama

V Praze stále probíhají povolební jednání o nové koalici. Pražský magistrát má celkem 65 zastupitelů, na spolehlivou koalici je potřeba tedy 33 zastupitelů. Nejvíce má koalice SPOLU, tedy 19 mandátů. Hned druhé je hnutí ANO se 14 mandáty. Piráti mají 13 mandátů, Praha Sobě 11 mandátů a kauzou Dozimetr poznamenané hnutí STAN pět mandátů. Tři mandáty pak má SPD a její koaliční subjekty.

Komunální volby v Praze:



1?? Vyhráli SPOLU pro Prahu s 19 mandáty v 65členném zastupitelstvu



2?? Na druhém místě je ANO se 14 mandáty



3?? Piráti budou mít 13 zastupitelů



4?? Praha Sobě má 11 mandátů



5?? Na pátém místě je STAN s pěti zastupiteli



6?? SPD je šesté se třemi mandáty pic.twitter.com/uEnX8lHNur — Seznam Zprávy (@SeznamZpravy) September 25, 2022

Matematicky nejjednodušší řešení by bylo spojení SPOLU a ANO, které by mělo dohromady právě 33 zastupitelů. Taková koalice by ovšem byla přímým opakem vládního uspořádání a jak bylo vidět na příkladu Plzně, kde se tamní koalice vzdala podpory zastupitelů zvolených za SPD, velká politika zasahuje i do té komunální. Podle Deníku N je proti této možnosti i premiér Petr Fiala.

Dle serveru PrahaIN se do vyjednávání o případné koalici chtěl vložit bývalý předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek, ale nepochodil. „On říkal, že to pomůže vyjednat, tak jsem poděkoval,“ řekl redakci PrahaIN zdroj z hnutí. „Nabízel, že by pomohl, to mohu potvrdit,“ doplnil další zdroj. V obou případech se jednalo o pražské zastupitele hnutí. Pomoc neodmítli, ale ani nepřijali. „My ty lidi známe o něco líp než Jaroslav Faltýnek, takže ani moc nevím, co by se mělo jako prostřednictvím vyjednávat,“ uvedly zdroje, které počet mandátů ANO v Praze považují za úspěch.

Anketa Kdo je vítězem komunálních voleb? Vládní strany 2% ANO 19% SPD 67% Nikdo 12% hlasovalo: 893 lidí

„Shoda v rámci našeho klubu, tedy to, co chtějí Piráti, je, že chceme pokračovat v rekordním rozvoji města, jak jsme ho rozjeli za toto volební období, s tím, že chceme vytvořit širokou koalici demokratických stran. To znamená nejenom ten vládní půdorys, ale včetně Prahy Sobě. A to tak, aby v radě (města) zasedli kompetentní a poctiví lidé, kteří budou mít Prahu na plný úvazek,“ uvedl současný primátor Zdeněk Hřib.

Dle Hospodářských novin tento požadavek Bohuslava Svobodu, lídra koalice SPOLU, rozčílil. „Je to nesmyslný požadavek. To, kdo s kým jedná, je věcí vítězného družstva,“ uvedl.

Tyto požadavky už komentoval sázkař a příznivec Pirátů Michal Sirový. Jednak Hřibovy požadavky považuje za ukázku síly, ale směje se i tomu, že Svoboda byl v preferenčních hlasech až pátý. Což Sirový považuje za důkaz toho, že z něj bude „pražský maskot“.

Svoboda bude skvělý pražský maskot! ?? pic.twitter.com/l6d55gGFsi — Michal Sirový ?? ?? (@sssirda) September 25, 2022

„Tenhle požadavek Pirátů je super, pokud chtějí Spolu a ANO,“ směje se pak marketér a podcaster Tomáš Jirsa. Podobně uvažuje také občasný glosátor Jan Provazník: „Hlavním úkolem Spolu v Praze je teď nechat si dát od Pirátů tak dementní podmínky pro vstup do koalice, že bude legitimní ji uzavřít s ANO.“

Tenhle požadavek Pirátů je super, pokud chtějí Spolu a ANO ?? — Tomáš Jirsa (@tomasjirsa) September 26, 2022

Hlavním úkolem Spolu v Praze je teď nechat si dát od Pirátů tak dementní podmínky pro vstup do koalice, že bude legitimní ji uzavřít s ANO. — Honza Provazník (@honza_provaznik) September 26, 2022

Pirátům se také směje Adam Šilar, který na zastupitele kandidoval v Praze 10. A to za to, že v Praze Piráti varují před koalicí s ANO, zatímco v Plzni ji velice rychle utvořili.

Jak říká staré pirátské rčení:



Tak dlouho strašíš koalicí s ANO v Praze, až jí sám uděláš v Plzni. — Adam Šilar (@adamsilar) September 25, 2022

Politolog Jiří Pehe si všímá jiného trendu. „ODS je v čele vlády i proto, že ji do voleb do PS vedl Petr Fiala – symbol odstřižení od její ‚kmotrovské‘ minulosti. V komunálních volbách ale jsou tvářemi jejích úspěchů Kuba v Českých Budějovicích a Svoboda v Praze – symboly ‚překonané‘ stranické minulosti,“ poukazuje a hodnotí: „Slušná schizofrenie.“

ODS je v čele vlády i proto, že ji do voleb do PS vedl Petr Fiala – symbol odstřižení od její “kmotrovské” minulosti. V komunálních volbách ale jsou tvářemi jejích úspěchů Kuba v Českých Budějovicích a Svoboda v Praze – symboly “překonané”stranické minulosti. Slušná schizofrenie — Jiří Pehe (@JiriPehe) September 26, 2022

„Na koaličních vyjednáváních v Praze by mě nejvíc zajímalo, jak často při hledání programové shody bude zaznívat slovo CYKLOPRUH. Pokud to bude méně než dvakrát za jednání, vnímám to jako podvod na voliče,“ přidal se Prokop Vodrážka, novinář Deníku N.

Na koaličních vyjednáváních v Praze by mě nejvíc zajímalo, jak často při hledání programové shody bude zaznívat slovo CYKLOPRUH. Pokud to bude méně než dvakrát za jednání, vnímám to jako podvod na voliče. — Prokop Vodrazka (@ProkopVodrazka) September 25, 2022

