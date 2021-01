Nastoupíme do nemocnic, vzali Babiše za slovo organizátoři demonstrace na Staromáku

Premiér Andrej Babiš si vzal do úst demonstranty ze Staroměstského náměstí. Prý nereprezentativní vzorek, jen divní lidé a zkrachovalí politici, třeba Klaus. Ale dostalo se mu pádné odpovědi. Iniciativa Chcípl PES je připravena okamžitě vyslat výpomoc do nemocnic. Jak Babiš odpoví?

„Podle mého názoru by všichni ti lidé měli nastoupit do covidových jednotek do nemocnic. Já s těmi lidmi z covidových jednotek mluvím, jsou na pokraji sil. Ti lidé, co tam šli demonstrovat, říkají nesmysly. Všichni jsme frustrováni, ale je to přírodní katastrofa. Tito lidé, kteří vystoupili na ‚Staromáku‘, to není reprezentativní vzorek, byli tam podivní lidé, zkrachovalí politici. Například bývalý prezident,“ řekl premiér Babiš pro TV Nova.

A odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. „V reakci na slova premiéra Andreje Babiše v dnešních večerních zprávách na ČT1 a TV Nova prohlašujeme za iniciativu Chcípl PES a zapojené podniky a jednotlivce, že: jsme připraveni nastoupit jako dobrovolníci na covid jednotky, nebo jakékoliv jiné oddělení nemocnice.“ Tuto zprávu na svém profilu zveřejnil člen iniciativy Jiří Janeček.

Problém nedostatku zdravotníků, o kterém Babiš hovoří, je podle představitelů iniciativy způsoben spíše dlouhodobým podfinancováním zdravotního personálu. „V tuto chvíli však nechceme hodnotit, z jakého důvodu personál v nemocnici chybí. Přijímáme ale hozenou rukavici a dáme dohromady co nejvíce ochotných a schopných lidí nastoupit do nemocnic na výpomoc. Protože společně to zvládneme. Dokonce i bez vás, pane premiére. Stačí nám jen říct, kam a jaké lidi potřebujete. My se zorganizujeme bez vás,“ volají.

„Požadujeme přidělení koordinátora ve věcech dobrovolníků v nemocnicích, a to v termínu do 12. 1. 2021,“ dodávají důrazně směrem k vládě.

