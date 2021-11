Naštvaná trhovkyně řekla do kamery: 95 % očkovaných. A co teď? Zrušené Vánoce

Prodejkyni na vánočních trzích Petru Vavříkovou naštvalo rozhodnutí vlády o zrušení adventních trhů z důvodu koronavirové pandemie. „95 procent stánkařů je očkovaných, těch pět procent zbylých má doklad, že je to ze zdravotních důvodů nedoporučováno od lékaře a my už opravdu nevíme, co pro tu vládu můžeme dělat,“ rozhorlila se ve vysílání ČT24.

„Já jsem přímý výrobce šperků z minerálů, kompletně ve stříbře a oceli, ale nejsem tady sama. Jsou tady ručně dělané adventy, adventní věnce, což je kvantum chvojí, kvantum práce, jsou tady nakládané sýry – zase dva tři měsíce práce, dodavatelsky navázané firmy, skla, řezník a podobné věci. Nejsme tady jenom my. Ale my jsme tady za mikropodnikatele. My opravdu nemáme peníze na to, abychom se dostali byť do těch menších stánků do těch obchodních center. A jsme tady i z toho důvodu, že spousta z nás dělá takzvané staré české řemeslo,“ podotkla prodejkyně na vánočních trzích v Plzni Petra Vavříková v rozhovoru pro ČT24.

„Rozhodnutí vlády o zrušení konání venkovních vánočních trhů doslova ze dne na den je nehorázné vůči všem provozovatelům trhů i samotným stánkařům, kteří si zboží mnohdy zakoupili na úvěr. Je neskutečné, že je nechali ty stánky i postavit a teď je budou nutit je zase zbourat. Vláda musí nabídnout adekvátní finanční kompenzace všem stánkařům,“ rozhořčeně napsal na svůj twitter také primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.



„Považuji to za důkaz finálního selhání dosluhující vlády Andreje Babiše a jejich absolutní neschopnosti cokoliv plánovat. Zajímalo by mě, co pro zbrzdění pandemie dělali do teď. Navíc je naprostý paradox zrušit venkovní trhy třeba na náměstí Republiky a vedle toho nechat fungovat přeplněné nákupní centrum,“ dodal a doplnil svůj status obrázky.



„Připomíná mi to situaci z minulého roku. Tehdy jsme ale byli svědky situace, kdy dobrá čísla v Praze umožnila vládě nechat v rámci systému PES velké obchody otevřené v celé zemi. Díky tomu pak pandemie dosáhla v lednu dalšího maxima,“ zakončil.

