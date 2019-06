Naštvaný Babiš odpověděl ČSSD: Vy mi vyhrožujete, ale...

Babiš dodal, že nechápe, proč o tom předseda koaliční ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček hovoří. Koaličního partnera kritizoval i za výhrůžky odchodem z koalice. "Jestli chtějí, můžou to udělat kdykoliv," prohlásil.

Hamáček dnes novinářům řekl, že pro sociální demokraty by bylo nepřijatelné zvolení Semína hlasy ANO. Pokud by si koaliční partneři nemohli věřit v takto zásadních hlasováních, nemělo by smysl ve vládní spolupráci pokračovat, prohlásil. "Je to nesmysl. Hnutí ANO pana Semína nevolilo a nebude volit. Nechápu, proč to pan Hamáček říká," reagoval Babiš.

Koaličnímu partnerovi vyčítá ministerský předseda i výhrůžky odchodem ze společné vlády. "Já moc nechápu, proč mi pan Hamáček a celá ČSSD pořád vyhrožují tím, že odejdou. Jestli chtějí, můžou to udělat kdykoliv," konstatoval.

Babiš uvedl, že Semína dosud neznal. "Ale šéf našeho poslaneckého klubu pan (Jaroslav) Faltýnek mě o víkendu o všem informoval. A to včetně toho, že hnutí ANO nemělo žádný pokyn ho volit a nebude ho volit ani teď. Přesto se o tom budu chtít s našimi poslanci ještě pobavit na klubu," dodal v další SMS zprávě premiér.

Sněmovna zatím na dvě místa v Radě ČTK, která se uvolní 20. června, nikoho nezvolila. Ke zvolení bylo nutných 89 hlasů. Semín jich získal 83. Do druhého kola volby postoupili také zastupitel hnutí ANO v Praze 3 David Soukup s 82 hlasy, ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Josef Šlerka nominovaný Piráty a lidovci se 72 hlasy a bývalý předseda rady Tomáš Mrázek navržený ODS s 36 hlasy.

"Je to tajná volba a naši poslanci nemají závazné hlasování," napsal ČTK v textové zprávě před reakcí Babiše šéf klubu Faltýnek. Místopředsedkyně sociální demokracie Jana Maláčová kontrovala, že Semínova podpora od ANO lze dovodit z propočtení hlasů. Klub SPD nyní při stoprocentní účasti poslanců disponuje 19 hlasy, ANO jich má 78.

autor: jav, čtk