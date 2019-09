Naštvaný Gazdík: Ať žalobce Šaroch vysvětlí Čapí hnízdo

Poslanec Petr Gazdík na úvod předeslal, že věří v nezávislost orgánů činných v trestním řízení, nicméně jako člena mandátového a imunitního výboru, který viděl spis, ve kterém měla policie celkem nabito, jej Šarochovo rozhodnutí překvapilo.

Zdůraznil, že premiér jako hlava výkonné moci je de facto nadřízený státních zástupců, kteří taktéž podléhají pod výkonnou moc. „Státní zástupce doposud nevysvětlil, proč k takovému obratu došlo, a já bych si velmi přál, aby to vysvětlil,“ uvedl Gazdík.

Napadá jej prý mnoho důvodů, proč Šaroch změnu právního názoru dosud neobjasnil. „Například proto, že třeba konstatuje, že ten čin se stal, nicméně ty veškeré peníze byly uhrazeny a nejednalo se o úmyslný trestný čin. Důvodů může být opravdu mnoho,“ přemítal Gazdík.

Znovu zopakoval, že by tedy mělo být jasně řečeno, proč Šaroch změnil to, co sám říkal na mandátovém a imunitním výboru. „Tam mluvil přesně naopak. Nesmí tu zůstat žádná pachuť a žádný stín podezření, jinak se opět dostáváme do doby, kdy jsme si všichni rovni, ale někteří jsou si rovnější,“ upozorňuje poslanec STAN.

„Vezmu-li to lidsky, musím ctít presumpci neviny. Vezmu-li to politicky, je to záležitost, kterou musí řešit předsedové poslaneckých klubů, resp. koaličních stran,“ myslí si ministr školství Plaga. „To rozhodnutí je svébytné a já ho respektuji,“ dodává s tím, že věří v nestrannost městského státního zastupitelství. „Bylo by velmi špatné, kdybychom si nemysleli, že žijeme v právním státě,“ podotýká ministr.

I on je toho názoru, že by měl Šaroch své kroky zdůvodnit. Především proto, aby ze strany státního zastupitelství nevznikalo zamlčování informací a nedostatečná komunikace, což pak může zmíněnou pachuť podezření vyvolávat.

autor: nab