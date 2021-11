Naštvaný Okamura na záznamu. Šlachta, Volný, Piráti, vše. To se nevidí

Lubomír Volný, Robert Šlachta, lidé z iniciativy Chcípl pes a další byli projektem globalistických sil na oslabení SPD. Tato vážná obvinění pronesl Tomio Okamura na půdě alternativního rozhlasového pořadu Studio Beta s Vladimírem Kapalem. Jde podle něj o mustr ze zahraničí, osvědčený proti Marine Le Pen či Salvinimu. Vždy se objeví nějaký jedinec, který rychle zaujme vlastenecké voliče, pak s ním naváží spolupráci státní orgány a on začne útočit na skutečné vlastenecké síly, jak to dělají špatně. Výsledkem je vláda globalistů. A u nás tento podlý scénář uspěl stoprocentně.

reklama

Okamura po debatě o covidových opatřeních popisoval, jak probíhal jeho pokus o navázání spolupráce s organizací Chcípl pes Jiřího Janečka. Ten několikrát schůzku zrušil a po pár měsících mu oznámil, že podpoří Trikoloru, které ale všechny hlasy propadly.

Anketa Co soudíte o think-tanku Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty? Účinně bojuje proti vlivu Moskvy a Pekingu 1% Zbytečná organizace. Ruský a čínský vliv v Evropě je a bude 93% Neznám 6% hlasovalo: 1871 lidí

„Já jsem podal ruku ke spolupráci, oslovil jsem je sám. Stejně tak, teď už to snad můžu říct, jsem oslovil ke spolupráci Václava Klause mladšího. On to odmítl, a ještě mě začal urážet,“ vyprávěl Okamura. Skutečně se prý snažil dát dohromady celou alternativu, ale mnozí nechtěli.

„Klaus upřednostnil své osobní ambice, a nakonec odešel i z Trikolory,“ pokrčil Okamura rameny. Jiní se naopak na spolupráci dohodli, třeba Jaroslav Bašta. Nebo MUDr. Síla, který v Moravskoslezském kraji postavil úspěšné komunální sdružení.

„Takže je třeba, aby bylo vidět, že je nás hodně,“ shrnul Okamura.

CELÁ NAHRÁVKA ZDE

Následoval dotaz diváka, proč Okamura v předvolebních debatách neřekl, že „Fiala je spolupracovník Sudeťáků“. Moderátor se s ním začal hádat, protože se mylně domníval, že telefonující myslí Radima Fialu, místopředsedu SPD.

Pak občan ještě varoval, že „v příštích volbách už se do vlády nedostane, protože Piráti to zelektronizují a bude to podvod jako v Americe“. Kapal to ocenil jako jasnozřivou politickou analýzu na úrovni Zdeňka Zbořila.

Okamura upozornil, že tuto informaci o Fialovi poskytl několikrát. „Ale že by mi to vyhrálo volby, to je nesmysl,“ myslí si. Lidé podle Tomia Okamury dobře vědí, co je jejich nastávající premiér zač, statisíce z nic viděly i jeho fotku s Berndtem Posseltem.

Fotografie, o které se hovoří:

Hlavním problémem voleb bylo podle Okamury to, že se tříštily hlasy a vlastenecká scéna se nedokázala semknout. Kapal k tomu vyjádřil názor, že Lubomír Volný byl „zaplacený, aby rozbíjel vlasteneckou scénu, a tuto informaci mám potvrzenou“.

Stejně tak byl placen Robert Šlachta. A oba byli podle Kapala placeni státem. „Můžete si domyslet, kdo je platil - pan čučkař, který potřeboval rozvrátit vlasteneckou scénu. Proto tyto strany vznikly. A konzervativní lidé, kteří by měli volit SPD, jim naletěli jak nejhorší hlupáci,“ myslí si.

Proto nechápe, proč takoví lidé dnes radí tak zkušenému poslanci, jako je Tomio Okamura, co má dělat.

Předseda SPD doplnil, že má řadu indicií, které ostrá Kapalova slova potvrzují. „Je to bohužel tak. Je to podobný scénář, jako je vůči Marine Le Pen ve Francii, vůči Salvinimu v Itálii, teď je podobný scénář i v Rakousku, kde to bylo nejdříve proti Svobodným, teď i proti Kurzovi. Všude, kde posilují vlastenecky smýšlející politici, tak je snaha vytvořit placenou pátou kolonu, která ta vlastenecká hnutí rozvrací,“ povšiml si.

Naivní lidé podle něj mohou věřit, že se taková uskupení vždy před volbami objeví náhodou. „Budou tu i v tomto období vznikat nějací noví rozvraceči, kteří se budou tvářit jako vlastenci, budou se snažit roztříštit tu vlasteneckou scénu,“ obává se.

„Postup je podle něj vždy stejný. Nějaký jedinec se zviditelní ve vlastenecké scéně, následně je osloven státem a když si získá důvěru vlasteneckých voličů, tak jde tvrdě proti skutečné protisystémové alternativě,“ popsal Okamura.

Tito lidé pak nekritizují establishment, ale alternativu, že to dělá špatně. „Cílem je rozvrat SPD, hlavní vlastenecké strany, toho si všimněte,“ upozorňoval předseda SPD.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Rozebral to na příkladu Volného bloku, který ty nejtvrdší pomluvy a lži cílil nikoliv na koalici SPOLU a jiné fanoušky globalizace, ale na SPD. „Oni nechtějí vlasteneckou scénu posílit, ale rozvrátit,“ uzavřel.

„A za to byli placeni,“ uzavřel vyprávění moderátor Kapal.

Okamura si je jist, že se to bude opakovat. „Nebuďme naivní, že jsou to nějací noví vlastenci. Ten cíl je všude po Evropě stejný. Bohužel se jim to tentokrát v České republice povedlo. Povedlo se jim to za pomoci lidí jako je předseda ÚS Rychetský, i lidí jako je Lubomír Volný nebo pan Šlachta. A teď si mnou ruce, jaký to udělali skvělý výsledek,“ kroutil hlavou Okamura

Čtyři roky pod Fialovou vládou podle něj budou dlouhé a lidé si je užijí naplno. „Když si čtete jejich program, tak tam vidíte přípravy na definitivní přijetí eura."

V České republice tento scénář vyšel, i když před tím Okamura před volbami varoval. „A teď si to zaplatí všichni občané na drahých složenkách,“ uzavřel.

Lidé se jej ptají, zda se Okamura 17. listopadu zúčastní demonstrace hnutí Chcípl pes. Dotaz Okamuru vytočil tak, že začal křičet: „Já se jí neúčastním, vždyť to jsou ti lidi, co roztříštili síly. Proč Chcípl pes, proč Trikolora, proč Volný blok? Proč nepodpořili SPD?“

„Kvůli egu představitelů těchto stran zde vládne pětikoalice. Kdyby těch 250 tisíc hlasů nepropadlo, kdyby řekli pojďme se spojit pod SPD, tak tu nevládne koalice. A proč mám s těmito stranami, které to schválně oslabily, stát na pódiu? Oni jsou spoluviníci této situace,“ křičel předseda SPD do mikrofonu.

Takže Okamura je naopak vyzývá, aby přestali tříštit síly.

Psali jsme: Pekarová? Tomio Okamura se ozval. A našel nechutnost EU se zamotává do vlastních projektů a protimluv stíhá protimluv. Okamura s Davidem prezentovali novinky z EU To ne. Okamura se naštval a začal počítat To ČT nechtěla slyšet: Okamuru vyrazí Fiala a spol. a vymstí se to

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.