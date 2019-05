Naštvaný Saša Vondra: Já nosil letáky a mobilizoval lidi, Babiš byl s estébáky. A kdopak to za ním včera stál?

Alexandr Vondra je jednou z hvězd letošních voleb do Evropského parlamentu. Voliči ho svými preferenčními hlasy vystřelili z patnáctého místa kandidátky ODS až do Evropského parlamentu. Ve vyjádření pro Český rozhlas vrátil ránu českému premiérovi Andreji Babišovi.

„Já pana Vondru vnímám jako člověka, který byl odpovědný za naše předsednictví v rámci Promopro, 770 milionů korun netransparentně utracených. Taky ho vnímám jako ministra obrany, který dával ty sklady, které nás stály miliardu. Je to člověk, který je v politice dlouho a pravděpodobně se neumí živit jinak než v politice,“ řekl doslova Babiš, který je již šest let nepřetržitě členem vlády.

Připomněl tak kauzu Promopro a přípravy prozatím posledního českého předsednictví EU v roce 2009. V kauze rozhodoval i soud a několik úředníků za organizaci předsednictví potrestal, ale Vondra stanul před soudem jen v roli svědka.

Jenže Vondra si to nenechal líbit. „Já se tomu mohu jen smát. Ten pán ze Slovenska, který se v 80. letech promenoval s estébáky někde v Ženevě a v Maroku, když my jsme tady s Jáchymem Topolem a Petrem Placákem roznášeli letáky a mobilizovali lidi, abychom tady měli svobodu a demokracii, mi nemá co radit ani co hodnotit,“ reagoval.

A tím ještě neskončil. Neodpustil si poznámku, že na tiskové konferenci měl Babiš za zády jednoho z lidí, který se na přípravě českého předsednictví z roku 2009 také podílel. „Na té tiskové konferenci měl v pozadí kandidáta do Evropského parlamentu Ondru Kovaříka, který kontrakt s Promopro přímo dojednával. To je absurdita,“ podotkl Vondra.

autor: mp