Naštvaný Schwarzenberg: V koncentráku v Letech hlídali čeští dozorci. Knedlo vepřo zelo je důležitější než oběti?

„Zemřelo tam téměř čtyři sta lidí a ti, co přežili, byli převezeni do Osvětimi a šli do plynu. O pětadvacet let po uzavření tábora komunisté na tomto místě, kde se děly hrůzné věci, vybudovali veliký vepřín. Na místě, kde zahynulo tolik lidí včetně všech dětí, které se v táboře narodily,“ uvedl Schwarzenberg.

„Po roce 1989 trvalo pětadvacet let, než se podařilo vepřín odstranit a vrátit tomuto místu aspoň částečnou důstojnost a věnovat ho připomenutí obětí těch vražd a zločinů,“ dodal.

„Já jsem nikdy neměl iluze o tom, že by naši komunisté měli jakýkoliv cit pro lidskou důstojnost, nebo že by pro ně lidský život hrál nějakou významnější roli. Přesto mě vyjádření pana předsedy Filipa překvapilo. Místo aby ve studu mlčel, zveřejnil následující vyjádření: ‚Připomínám všem, kteří se rozčilují nad stále zvyšující se cenou vepřového masa, že vláda ČR vedená B. Sobotkou vykoupila vysoce efektivní podnik v Letech za půl miliardy a uzavřela ho bez náhrady, a snížila tak produkci českého vepřového pod třicet procent naší spotřeby, to byl zločin‘,“ uvedl Schwarzenberg.

„Zveřejnění takového postoje mě opravdu překvapuje i od komunisty. Důstojnost mrtvých je pro něj méně důležitá než vepřo knedlo zelo. Vepřín v Letech ovšem v celkové produkci vepřového masa v České republice nedosahoval ani jednoho procenta a že by chov vepřů u nás nedosahoval ani třiceti procent spotřeby, je od předsedy komunistů lež. A tento z Božího dopuštění člověk je dnes místopředseda Sněmovny,“ uzavřel Schwarzenberg.

