Nátlak na Rusko? Vedle fotbalového šampionátu běží tato výzva

V Ruské federaci od 14. června běží mistrovství světa ve fotbale, Tento pro mnoho lidí největší sportovní svátek už přinesl mnohá překvapení. Jedním z nich bylo vyřazení německého týmu, který měl titul šampiona obhájit.

O další překvapení se postarali tvůrci otevřené výzvy, ve které žádají, aby postupující týmy bojkotovaly sportovní svátek do chvíle, než Rusko propustí všechny ukrajinské politické vězně. Výzvu publikovanou na platformě Otevřená demokracie podepsali politici, diplomaté, intelektuálové, lidskoprávní aktivisté i novináři. V seznamu jmen najdeme americkou novinářku Anne Applebaumovou, historika Timothyho Snydera, novináře Edwarda Lucase a mnoho dalších. Informace o výzvě se objevila na serveru Euromaidan Press.com. Výzva byla publikována už před začátkem mistrovství, ale je stále aktuální.

Signatáři upozorňují na to, že Rusko okupuje Krym, do toho přiživuje válku na východě Ukrajiny, a jako by to nestačilo, tak ještě Rusko podporuje brutálního syrského diktátora Bašára Asada, který masakruje vlastní obyvatelstvo. Ruské úřady zatýkají na Krymu aktivisty, kteří si dovolí dát najevo, co si myslí o faktické okupaci svého poloostrova. Kvůli všem těmto strašným akcím si prý ruský šampionát zaslouží bojkot. Bojkotovat šampionát je podle signatářů nutné také kvůli ukrajinskému režisérovi Olehu Sencovovi.

Sencov byl odsouzen ke dvaceti letům vězení, přičemž jako důkaz o jeho trestné činnosti měla sloužit falešná svědectví vynucená pod pohrůžkou mučení. A nešlo jen o výhrůžky; domnělý svědek proti Sencovovi byl prý opravdu mučen.

„Vaše Veličenstva, mocní tohoto světa, máte v rukou mocnou zbraň. Snem (ruského prezidenta) Vladimira Putina je využít přítomnosti světových vůdců na tribunách fotbalových stadionů, aby podpořili jeho obraz jako světového vůdce, jehož politika represí a válek je světem podporována,“ píší signatáři.

Pokud by se musel šampionát potýkat s bojkotem, tento Putinův obraz by byl narušen.

autor: mp