Nátlak z žumpy ČT. Xaverovi bouchly saze a vyhlásil válku

Xaver hned v úvodu svého videa přiznal, že shání hlasy pro odvolání generálního ředitele ČT Petra Dvořáka. „Bohužel, okolnosti tomu chtěly. Jsem platným členem Rady České televize, která podle zákona o České televizi volí a odvolává nejen dozorčí komisi, ale také generálního ředitele," poznamenal. Dodal, že se „zase tak moc nestane", protože schopných mediálních manažerů je v České republice dost. Anketa Co teď se sochou maršála Koněva? Sešrotovat 1% Vrátit Rusům 2% Vystavit v Praze na veřejném místě 96% Dát do muzea 1% hlasovalo: 584 lidí

Pak osvětlil proč a odkázal na pondělní Newsroom ČT24, ve kterém zaznělo: „Lipovská, Matocha a Veselý nemají dostatek hlasů na odvolání generálního ředitele." Xaver dodal, že jak je od „žumpy" obvyklé, reportáž byla divná, lživá a manipulativní. Dodal, že jak ve videích, tak na dotazy novinářů, odpovídal, že by pro odvolání ruku nezvedl. „Nicméně v Newsroomu to bylo řečeno. A v Newsroomu to bylo řečeno proto, protože v Newsroomu se lže. Na Newsroom se dívejte, abyste věděli, jaké jsou všechny možné způsoby, jak se vydávat za novináře," pokračoval v obviněních.

Pro úplnost řekl, že nic takového dělat nechtěl a mnohokrát se přesvědčil, že ho nic nepřesvědčilo k odvolání generálního ředitele. „Ale když už si to soudruzi a soudružky z Newsroomu tak strašně přejí, tak asi nebude jiná možnost. Nezbylo mi nic jiného, než sepsat jako koncesionář stížnost, jako člověk, který si dlouhá léta sledování ČT platí, jako si i vy pod pohrůžkou exekuce platíte Českou televizi, která vám lže," řekl.

Uvedl, že je mu známo, že většina pracovníků ČT dělá svou práci dobře a korektně, a to i ve zpravodajství. Ale pár z nich vrhá velmi špatné světlo na celou televizi. „Nelze říci nic jiného, než že ve zpravodajství České televize se lže," prohlásil a dodal, že toto je jeden případ a další rozebíral v minulosti. Dle Kodexu ČT mají novináři povinnost ověřit si informaci nejméně ze dvou nezávislých zdrojů a radní nechápe, proč se ho nezeptali.

Fotogalerie: - Zrádná Aljaška

Za Lipovskou a Matochu, co se týče shánění hlasů, hovořit nemůže, ale za sebe ano. „Já za sebe jsem nic takového neřekl a hrozně mi vadí, že televize veřejné služby, kterou my si všichni platíme, má tu drzost a manipuluje na televizní obrazovce. Pak se nemůže nikdo divit, že se tolika lidem nelíbí zpravodajství České televize, že ho považují za lživé, zmanipulované a tak," soudil radní. Drobnosti dle něho vytváří celek. Stížnost na Newsroom ČT24 poslal generálnímu řediteli a doufal, že v Newsroomu seberou dostatek odvahy k omluvě, když lžou a manipulují.

Dodal, že už nějakou dobu si přál debatu v Radě ČT zklidnit, ale nebylo to možné. „Ti lidé jsou takto splašení a chápu, že využijí každé drobnosti, kde vám mohou namydlit schody, to je v pořádku, ale nesmí se u toho lhát," prohlásil kategoricky. Podle něho si koncesionáři platí amatéry, což dokládal tím, že reportérka Newsroomu, která s ním přijela dělat rozhovor do ČRo, prý „nebyla schopna vykoktat jedinou větu".

Za touto reportáží Newsroomu vidí nátlak na poslance. „Neustále tam ukazují obrázky těch lidí, neustále říkají, co to je za kandidáty, neustále zdůrazňují, co kde kdy kdo z nich napsal na Facebook, kdo je nominoval a tak. A v rámci téhleté hry, tohoto nechutného nátlaku, protože se těmhle svazákům nelíbí současné složení Rady a mají pocit, že by mohlo být ještě hůř, což já doufám, že bude, asi, říkám s plným vědomím, protože už by konečně někdo měl přijít a vyčistit ten chlív." Zopakoval, že jestli si někdo nemůže dovolit lhát, tak se jedná o lidi pracující v ČT.

Poukázal, že hned v několika rozhovorech řekl, že teď není čas odvolávat generálního ředitele. „Tady se svazáci rozhodli, že to je jinak a bez uzardění si vytvořili svou alternativní pravdu, což dělají pravidelně a tím nafukují hlavy lidem, kteří se na to dívají," osočil Newsroom ČT24. A vyslovil myšlenku, že když management ČT nedokáže zajistit, aby se v ČT nelhalo, tak jednoduše managementem ČT nadále být nemůže.

„Nevím, kdo za to zodpovídá, ale jestliže ředitel Petr Dvořák neumí tu televizi ukočírovat tak, aby přinejmenším nelhala, třeba jen trošku manipulovala, tak prostě být ředitelem ČT nemůže. Musí tam být někdo, kdo ty elementární věci bude umět vyžadovat, Kodex ČT a další," deklaroval. Doplnil, že „novináři spřátelení s ČT" jim omlátí o hlavu každé jedno slovo a přitom šermují kodexy a přibíjejí je na kříž.

Fotogalerie: - Výbušné Vrbětice

„Já si říkám, proč neustále asistovat u toho dvojího metru. Prostě ne. Počkám teď na odpověď na moji stížnost. Je docela možné, že ji bude projednávat Rada ČT. Proč ne, od toho tam také je. Doufám, že se omluví a že někdo zakročí," sdělil divákům. Jak praví úsloví, ryba smrdí od hlavy, a Xaver začíná mít za to, že údajný nátlak, který je v pořadech ČT vyvíjen, není vyvíjen bez vědomí managementu ČT. „Kdyby to tak nebylo, tak v okamžiku, když někoho třikrát chytíte u lži, tak přece musí nějaký šéfredaktor vletět a zjednat tam pořádek. Od toho je to manažer," argumentoval. ČT musí řídit někdo, kdo je schopen ji uřídit, míní radní.

Předem reagoval na kritiku, že mu vadí takováto drobnost, jedna věta. „Ale o to jde, ďábel je skryt v detailu," vysvětlil. Prý rozumí tomu, že se pracovníci ČT bojí o několikamiliardové korýtko, které je živí a tak jdou na zteč. „Ale některé zbraně se používat nemají, manipulace a nátlak," hodnotil.

Ohledně volby do Rady uvedl, že žádného favorita nemá. Ale doufá, že poslanci budou volit svobodně a demokraticky, jako tomu vždy bylo, i když volili „chlebíčkovou radu", za které trvalo jednání tři čtvrtě hodiny, snědl se chlebíček, zvedla se ruka a šlo se domů. „Tyto doby prostě skončily a moje přání je, ať zvolí kohokoliv, ale ať se nenechají tlačit od těchto lidí. Domnívám se, že ČT by měla jednat, to říkám jako občan, který tu estrádu musí platit a nechce ji platit," oznámil.

„Že bych přihlížel tomu, že takovýto lidé, kteří natáčí Newsroom, já před sebou pořád vidím tu chuděrku, jak přijela do toho Českého rozhlasu, budou s námi takhle cvičit, tak to tedy nechci," pravil závěrem a ještě jednou označil Newsroom za žumpu a dodal, že o vyřízení stížnosti bude informovat.

