Návrh Pirátů na změnu obsazování rad pojišťoven vláda asi odmítne

Zákonodárcům by měl kabinet poslat k předloze podle podkladů pro svou pondělní schůzi záporné stanovisko.

Novela reaguje na loňský verdikt Ústavního soudu, jenž na podnět senátorů část zákona týkající se volby orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven k letošnímu říjnu zrušil. Ministerstvo zdravotnictví už poslalo vládě vlastní návrh, na což se předběžné stanovisko kabinetu rovněž odvolává.

Pirátská předloha by zejména stanovila, že 12 z 15 členů správních rad by vybírali elektronicky nebo korespondenčně „v přímých, rovných a tajných volbách“ klienti zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Kandidáti by museli vedle dalších podmínek pro účast ve volbách sesbírat dostatek podpisů klientů. Navrhovat by je mohli i někteří zaměstnavatelé, případně jejich skupiny, nebo skupiny poslanců a senátorů.

„Navržené řešení představuje nejen neúměrně vysokou administrativní, technickou, organizační a finanční zátěž, ale především významným způsobem ohrožuje udržitelnost systému veřejného zdravotního pojištění,“ stojí v předběžném stanovisku vlády, které po schválení poputuje zákonodárcům. Protože by o systému rozhodovali téměř výhradně spotřebitelé hrazené péče, lze podle materiálu očekávat, že by její objem vzrostl bez ohledu na cenu a systém by se mohl v konečném důsledku zhroutit.

Nynější systém napadala skupina senátorů kvůli tomu, že podle nich zvýhodňuje při tvorbě správních a dozorčích rad velké podniky. Ústavní soud dospěl k závěru, že současný způsob voleb vytváří nerovnost mezi pojištěnci a je výhodný pro velké zaměstnavatele. Ministerstvo zdravotnictví navrhlo, aby členy rad mohl volit širší okruh subjektů než nyní.

V současnosti jmenuje pět členů správních rad vláda a deset členů je volených z řad pojištěnců. Ústavní soud škrtl ustanovení, podle kterého se pět z nich vybírá z kandidátů reprezentativních organizací zaměstnavatelů a dalších pět z nominantů odborů. Podobně soud postupoval i u pravidel volby členů dozorčích rad pojišťoven. Pirátský návrh předpokládá, že dozorčí rady by obsazovali kandidáti ministrů financí a zdravotnictví.

autor: mp