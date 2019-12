Návrh SPD na zpřísnění vyplácení dávek v nouzi vláda asi odmítne

Poslanci SPD tvrdí, že změny zvýší adresnost vyplácení těchto sociálních příspěvků a pomohou bránit účelovému postupu žadatelů. Vládní legislativci ale poukazují na závazky, podle nichž stát musí každému obyvateli zajistit minimum hmotného zabezpečení. Schválením novely by podle nich mohly být porušeny. Předkladatelé ji obhajují argumentem, že dávky by měli dostávat pouze lidé, kteří se dočasně ocitli bez vlastního přičinění v hmotné nouzi a snaží se z této situace aktivně dostat.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Úřad práce by například mohl vyřadit z okruhu příjemců dávek rodiče, kteří nezajistí řádnou docházku dítěte do mateřské školy v posledním povinném roce. „Postihem může být ještě více ohroženo hmotné zabezpečení a prohloubeno sociální vyloučení rodin včetně malých dětí,“ uvede podle předběžného stanoviska kabinet. O podporu by přišli podle novely také lidé, kteří při nemoci nebo po úrazu, tedy v dočasné neschopnosti, porušili režim plnění povinností uchazečů o zaměstnání. Vyřazeni by byli i ti, kteří nepřetržitě stonají déle než dva roky.

Až na rok by úřad práce odebral nebo snížil dávku lidem, kteří by úředníkům neumožnili kontrolu jejich poměrů přímo v obydlí. Nyní je na posouzení úředníků, zda takoví lidé o příspěvek přijdou, nebo ne. Pěstouni v rámci rodiny by museli do žádosti o dávky v hmotné nouzi nově zařadit i příjmy z dávek pěstounské péče.

