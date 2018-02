Ne hloupí lidé, ale neinformovaní. Proč dělat Putinovi radost? Rozhodnou média. Někdo se odpálí ve Francii a vystoupíme... Troška, Vyskočil, Šmucler a další promluvili k národu kvůli referendu o EU

ANKETA „Jsem zásadně proti, neboť by nám to ovlivnili Rusové tak, jako Britům. Proč dělat soudruhovi Putinovi, pro kterého je EU víc, než trnem v oku, radost?“ „Referendum o EU? Byla by to tragédie! Musíme se hlavně zamyslet nad tím, kdo o výstup z EU vlastně žádá, co to je za lidi. Uvědomme si, jaká práce byla za tím, abychom vůbec mohli být členy EU!“ „Absolutně to odmítám, protože bychom se tak zase dostali zpátky pod ruský vliv!“ tvrdí známé osobnosti veřejného života nejen k obecnému referendu, o jehož mantinelech se nyní dohadují čeští politici, ale hlavně k referendu o odchodu z EU. „Referendum o vystoupení z EU představuje riziko rozhodnutí neinformovaných s dalekosáhlými negativními důsledky pro život lidí v Česku!" varují osobnosti k tomu.

Stále se o tom hovoří, stále se o tom spekuluje. Jedním z velkých politických témat posledních dnů je totiž obecné referendum. Potřebuje ale vůbec Česko zákon o referendu? A o čem by lidé vlastně mohli v referendu rozhodovat? Podle některých politiků by se otázka referenda měla rozdělit na běžné otázky a ústavní otázky. A to proto, aby nebylo tak snadné vypsat referendum na mezinárodní otázky, včetně členství Česka v EU či NATO.

Připomeňme, že před nedávnem se v Poslanecké sněmovně sešli opakovaně zástupci hnutí ANO, SPD, komunistů a Pirátů, aby projednali možnou budoucí podobu zákona o obecném referendu. Návrh zákona o referendu totiž připravila SPD a menšinová vláda hnutí ANO v demisi k němu zaujala neutrální stanovisko, přestože její legislativci doporučovali návrh zamítnout. Předlohou se tak bude zabývat Sněmovna a ANO, SPD, KSČM a Piráti v těchto dnech jednají o parametrech zákona.

Zatímco SPD prosazuje, aby pro vypsání referenda stačilo 100 tisíc podpisů a rozhodování se mohlo týkat všech otázek, ANO původně navrhovalo podmínit vypsání referenda 800 tisíci podpisy. Vládní hnutí také chce vyloučit z okruhu otázek pro referendum oblast daní nebo mezinárodní otázky, včetně členství Česka v EU či NATO.

Striktní dělení referend na běžné otázky a ústavní otázky chtějí také pirátští poslanci. Naopak ODS a lidovci tvrdí, že zákon o referendu ČR nepotřebuje vůbec.

„Česká republika nepotřebuje zákon o obecném referendu, jak o něm vyjednává hnutí ANO s komunisty a hnutím SPD. Návrh je populistický a povede k rozmělnění demokracie,“ tvrdí místopředseda ODS Martin Kupka.

Jak to ale vidí známé osobnosti? ParlamentníListy.cz oslovily bezmála tři desítky umělců, lékařů, či zpěváků a dalších známých tváří, aby se jasně vyjádřili k tomu, zda vůbec o nějaká referenda stojí a zda se poslanci podle nich nezabývají zcela negativní prací. „Měli by mít Češi možnost hlasovat v referendu o vystoupení z EU, podobně jako Britové v roce 2016? Podporoval/a byste referendum obecně?“ tázali jsme se mimo jiné.

„Jsem zásadně proti, neboť by nám to ovlivnili Rusové tak, jako Britům. Tak proč dělat soudruhovi Putinovi, pro kterého je EU víc, než trnem v oku, radost“? otázal se herec Pavel Nový.

„Jsem zastánce zastupitelské demokracie. Volíme si své zástupce proto, aby věnovali svůj čas a schopnosti do proniknutí problémů a ty pak řešili odpovědně a se znalostí věcí. Odmítám tak přímou demokracii a referenda. Ovšem ne proto, že by byli lidi hloupí, ale proto, že v běžném životaběhu a shonu nemají lidé čas obsáhnout všechny informace, podklady a souvislosti. Referendum o vystoupení z EU představuje riziko rozhodnutí neinformovaných s dalekosáhlejšími negativními důsledky pro život lidí v Česku, speciálně těch nejchudších a nejslabších. Už teď je veřejnost masírována nepravdivými informacemi a hoaxy o EU. Rozhodování v případném referendu bude nesvobodné, protože svoboda rozhodnutí voličů bude omezena lží a dezinformační kampaní. Referendum obecně – i to o EU – je bláznivý nápad, který zničí naši prosperitu!“ uvedl pro ParlamentníListy.cz někdejší mluvčí ministerstva zdravotnictví a šéfredaktor online Zdravotnického deníku Tomáš Cikrt.

„Já vás překvapím! Jsem totiž pro referenda a i pro referendum o vystoupení ČR z EU,“ uvedl naopak hudebník, skladatel, podnikatel a neúspěšný prezidentský kandidát Petr Hannig. „Když občané mohli rozhodovat o vstupu do EU, tak proč by nemohli rozhodovat o vystoupení z EU, zvláště když nám hrozí Dublin IV? otázal se. Podle něj ti, co hovoří o tom, že bychom kvůli odchodu z EU tratili hlavně ekonomicky, nemají tak úplně pravdu.

„Já si dokonce myslím, že bychom odchodem z Unie spíše získali. Ztratil by akorát někdo – třeba zahraniční banky a zahraniční firmy, které mají u nás obrovské zisky z levné pracovní síly. Podle oficiálních údajů máme ke špičkovým státům EU sice 60 procent produktivity, ale 40 procent příjmů! Takže je v tomto státě stále dvacetiprocentní polštář... i kvůli tomu se zahraničním firmám vyplatí mít u nás své pobočky. K tomu se musí připočíst fakt, že naši lidé ve výrobě jsou technicky zdatní. Někde jsem četl, jak jeden holandský byznysmen byl překvapen faktem, že český dělník se během 14 dní naučí číst technické výkresy. Prý se nikde ve světě s tímto fenoménem nesetkal,“ pronesl dále Hannig.

Je přesvědčen o tom, že lidé by pro výstup z EU ale hlasovali především z toho důvodu, že je v Evropě nezvládnutá imigrační vlna a že se v EU porušují pravidla při přijímání migrantů. „Německo, které bylo vždy zárukou pevnosti EU, je kvůli tomu dokonce rozklíženo a jen stěží se tam nyní dává dohromady nová vláda. Mnoho lidí ví, že Evropa se musí změnit k tomu, aby to byla Evropa států, které budou mít pocit, že jsou svobodné, což dnes pravda není,“ dodal pro ParlamentníListy.cz Hannig.

Herečka Daniela Kolářová referendum jako takové odmítá. Hlavně referendum o vystoupení z Evropské unie. „To by nebylo vhodné, protože bychom se tak zase dostali zpátky pod ruský vliv. To ale absolutně odmítám, protože jsem v tom čtyřicet let žila, takže vím, o co by šlo. Kdybychom odešli z EU, tak bychom navíc byli na tom biti i z ekonomického hlediska. Vždyť naše země žije z exportu, spousta firem obchoduje se západní Evropou, nejen s Německem, ale i s jinými zeměmi patřícími do EU a kdybychom z EU odešli, tak pak by naše firmy rázem přišly na buben. Kam by své zboží expedovaly?“ otázala se Kolářová.

Stanislav Milota, kameraman a signatář Charty 77, který byl po roce 1989 vedoucím kanceláře prezidentského sekretariátu se nad dotazy ParlamentníchListů.cz doslova zhrozil. „Referendum o EU? Byla by to tragédie! Musíme se ale hlavně zamyslet nad tím, kdo o výstup z EU vlastně žádá, co to je za lidi. Uvědomme si, jaká práce byla za tím, abychom vůbec mohli být členy EU. Kde bychom teď byli, kdybychom nebyli členy Unie? Tuto otázku si nikdo nepoložil? Já sice vím, že se časy mění a mění se i lidi, kteří rozhodují o našich životech, a jak naznačují výsledky posledních parlamentních voleb, tak nás opravdu nečeká v tomto směru nic pěkného... Dokonce jsem si přečetl, že se o tom mezi politickými stranami aktuálně vedou ostré diskuse. To mi ale radost nedělá. Když by se o výstupu z EU mohlo nakonec hlasovat, tak kde by pak byla záruka toho, že nezvítězí hlas, abychom z Unie prchli?“ řekl Milota s poukazem na to, že právě referendum Britů by pro Čechy mělo být jakýmsi mementem.

„Angličané to pochopili za hodně dlouho, protože teď budou mít problém s Iry a mnoho dalších problémů ekonomického rázu. Podle mne to, co proběhlo v létě 2016 ve Velké Británii, bylo hodně neuvážené,“ dodal Milota s poukazem na to, že u nás jde v této záležitosti hlavně o vliv Ruska, neboť Rusko nepotřebuje „silnou Evropu“ a dělá pro to všechno – má třeba v ČR „zastánce v podobě Japonců“.

„Takové referendum o EU by bylo nesmyslem. Britové jsou omezeni ze všech stran mořem a mají pocit své výjimečnosti. My jsme obklopeni ostatními státy a naše výjimečnost je v soudržnosti s ostatními sousedními národy,“ odepsal na dotaz římskokatolický kněz polské národnosti působící v České republice Zbigniew Czendlik.

„Prakticky nikdo nečetl naše smlouvy s EU a nebyl v Bruselu. Referendum bude tak, že když se někdo odpálí ve Francii, vystoupíme, a když ne a budou růst platy, zůstaneme. Jaký to má smysl? Rozhodnou média. Ať se sejdou majitelé největších médií a rozhodnou to. Pak ušetříme miliardu, dvě...“ uvedl pro ParlamentníListy.cz zubní lékař, podnikatel, moderátor a šéf České stomatologické komory Roman Šmucler.

Moderátorka Eva Jurinová má také jasno. „Než přistoupíme k referendu, je třeba občanům srozumitelně předložit, co nám EU dává a co nám bere. Pak rychle diplomaticky a neústupně prosazovat naše národní zájmy. Pokud by se ale měly stupňovat tlaky na přijetí migrantů, pak je okamžité vyhlášení referenda na místě,“ řekla Jurinová.

„Referendum ano, ale o tak zásadních otázkách, jako je EU, zatím ne. Muselo by to být nastavené tak, aby se zabránilo manipulacím. Ale jak to vymyslet?“ otázal se herec Ivan Vyskočil.

„Na jednoduchou odpověď to je velmi složitá otázka. V případě referenda o EU bychom museli znát všechny klady i zápory, které by tento postup občanům pořádně a důkladně osvětlily. V tomto případě by nějaká hurá akce nemusela být pro Českou republiku tím nejlepším řešením. Jinak ale jsem pro referenda jako taková,“ uvedl režisér Zdeněk Troška.

Ostatní osobnosti veřejného života se k tématu nevyjádřily.

autor: Olga Böhmová