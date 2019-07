Ne, ne, ne. Se Šmardou a ČSSD je to zase jinak

Sociální demokracie si sice chce prosadit Michala Šmardu na Ministerstvo kultury, ale podle dnešní MF Dnes couvá v tom, že by dala prezidentovi v tomto směru nějaké ultimátum.

„Vysloveně nešťastné bylo, když se Michal Šmarda s Romanem Onderkou v pondělí po jednání předsednictva rozpovídali o tom, že buď prezident ministra vymění do konce července, nebo jdeme z vlády. Přitom na jednání předsednictva žádný termín nepadl. Vypadá to jako další ultimátum, přitom dobře víme, že pokud prezident Michala vůbec někdy jmenuje ministrem, tak to určitě nebude takto rychle,“ uvádí zdroj MF Dnes.

Anketa Podporujete novou předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 134 lidí

Šmarda se pak následně bránil, že došlo k nepochopení. Podle jeho slov rozhodně pondělní slova neznamenají to, že v případě, že nebude 31. července 2019 jmenován ministrem kultury, má předseda strany Hamáček použít demise ministrů. „Znamená to pouze, že před 31. červencem rozhodně nemá smysl demise používat a po tomto termínu je to na uvážení předsedy,“ uvedl.

Někteří straníci pak přiznávají, že se nyní vede debata nikoliv o odchodu z vlády, ale o tom, jak zůstat a nevypadat jako hlupáci. Hamáček se tak musí snažit ukázat, že nejde o problém ČSSD, ale premiéra Andreje Babiše (ANO). Ten se však k tomu, aby Šmardu prosazoval nějak výrazněji, nemá.

autor: vef